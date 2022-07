WhatsApp: 3 funzioni che permettono di spiare, essere invisibili e recuperare i messaggi

Ogni volta che gli utenti utilizzano WhatsApp, lo fanno in maniera inconsulta, per abitudine. C’è bisogno di un appuntamento, di raccontare qualcosa o magari di informare qualcuno? Ecco che l’app colorata di verde (e da qualche mese anche di nero) entra in gioco.

Tutti si affidano ai servigi di questa piattaforma, la quale è divenuta una vera e propria istituzione nel mondo mobile. Le funzioni al suo interno sono quelle che bastano per offrire agli oltre 2 miliardi di clienti il massimo. Ci sono però alcuni aspetti che, soprattutto i più inesperti, ancora non hanno valutato e in alcuni casi per via del fatto che ne ignorano l’esistenza. Si tratta di alcune app di terze parti che potrebbero fare la differenza in determinati frangenti.

WhatsApp: ci sono tre funzioni che potete utilizzare solo scaricando 3 applicazioni di terze parti

Una delle prime funzioni extra che gli utenti hanno scoperto in merito a WhatsApp è quella che permette di spiarne gli utenti. In questo caso si tratta solo dei movimenti e proprio Whats Tracker aiuterebbe a capire quando una persona entra o esce da WhatsApp. Sarete voi a scegliere chi monitorare e con una notifica saprete del suo accesso o della sua uscita dall’app.

Segue poi un’app che prende il nome di Unseen, celebre per ben altro. Grazie a questa soluzione, anch’essa gratuita, gli utenti hanno la possibilità di leggere i messaggi in arrivo su WhatsApp al di fuori della piattaforma. Unseen li intercetterà e vi permetterà di leggerli al suo interno così da non farvi lasciare alcuna traccia.

Infine ecco anche WAMR, app perfetta nel momento in cui doveste ritrovarvi di fonte ad alcuni messaggi cancellati. Lasciando l’app attiva in background avrete l’opportunità di recuperarli.