Prelievi stop ufficialmente: niente più bancomat per gli italiani, ecco da quando

Già diverso tempo fa si discuteva di una questione che riguardava i soldi contanti. Gli italiani infatti risultano, secondo alcuni sondaggi, la popolazione più attaccata al denaro in contanti. Le persone che vivono in Italia non fanno altro che recarsi sistematicamente al bancomat per prelevare, forse perché fino allo scorso 30 giugno non in tutti i negozi era possibile pagare con la propria carta di credito.

Adesso però questa regola è diventata basilare per tutti, visto che qualsiasi esercizio commerciale dovrà mettere a disposizione un Pos. In caso contrario infatti il Consiglio dei Ministri ha previsto una sanzione dura per tutti gli esercenti: chiunque non permetterà il pagamento elettronico, andrà incontro ad una sanzione. Si parla di 30 € più il 4% dell’intera transazione negata al cliente finale. Potrebbe dunque essere questo è il modo per disabituare gli italiani i pagamenti in contanti.

Pos obbligatorio: adesso in tutti gli esercizi dovrà esserci, niente più prelievi al bancomat

Queste le parole da parte di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori: “Dal 30 giugno vigileremo per la corretta applicazione dell’obbligo di accettare i pagamenti elettronici tramite Pos, siamo pronti a segnalare i trasgressori“.

“Consigliamo ai consumatori di raccogliere le prove del rifiuto fotografando cartelli esposti o filmando il rifiuto alla cassa. A quel punto potremo fare una segnalazione circostanziata (con orario e indirizzo esatto del punto vendita) alla Guardia di Finanza o anche soltanto alla polizia locale. E poi, davanti al commerciante scorretto, suggeriamo anche di scrivere una bella recensione per far capire a tutti che ormai il Pos è davvero obbligatorio“.