L’operatore virtuale Tiscali ha deciso di lanciare una nuova offerta operator attack denominata Smart 150, che permetterà di avere minuti, SMS e 150 Giga al costo di 7,99 euro al mese.

La novità è stata comunicata in queste ore alla forza vendita di Tiscali, in quanto questa nuova offerta tariffaria è presente in tutti i punti vendita da ieri 7 luglio 2022.

Tiscali lancia la Smart 150 a meno di 8 euro al mese

Tiscali Smart 150 comprenderà in dettaglio minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 150 Giga di traffico internet mobile in 4G su rete TIM al prezzo di 7,99 euro al mese, soltanto con addebito automatico su carta di credito o domiciliazione bancaria o postale. La nuova Smart 150 di Tiscali sarà sottoscrivibile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la contestuale portabilità del numero provenendo da Iliad, WINDTRE e Very Mobile, Kena e ho. Mobile.

Il costo di una nuova SIM è sempre pari a 10 euro, mentre per attivare la nuova Smart 150 sarà prevista una prima ricarica di 10 euro, per un costo inziale complessivo di 20 euro. In caso di invalidazione dell’addebito automatico, l’offerta potrà rimanere attiva come ricaricabile standard al prezzo di 9,99 euro al mese.

Le attuali offerte Tiscali Mobile in commercio prevedono la navigazione su rete TIM 4G con una velocità massima raggiungibile fino a 225 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli o tutte le offerte disponibili!.