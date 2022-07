I prezzi attivati in questi giorni da Comet sono assolutamente molto più bassi del normale, e permettono ai consumatori di risparmiare quote decisamente superiori alle aspettative, data la possibilità di accedere alle stesse riduzioni sia in negozio che online.

Avete capito bene, la campagna promozionale risulta essere perfettamente fruibile ovunque in Italia, a cui aggiungere comunque la consegna presso il domicilio a costo azzerato, soluzione perfetta per godere degli sconti senza muoversi di casa, ricordando comunque che lo è solamente con una spesa superiore ai 49 euro.

Comet da pazzi: ecco il volantino che stavate aspettando

“Comet is back”, la nuovissima campagna promozionale propone al consumatore una incredibile possibilità di risparmio, ovvero acquistare l’ottimo Oppo Find X5 Pro, pagandolo solamente (si fa per dire) 1149 euro, un prezzo decisamente inferiore rispetto al suo listino originario. Sempre restando nella fascia alta, troviamo comunque anche l’incredibile Motorola Razr 5G, un foldable dalle ottime prestazioni generali, disponibile all’acquisto a soli 699 euro.

Volendo invece approfondire la conoscenza del volantino Comet, senza però doversi preoccupare della spesa finale, ecco che sarà possibile optare per uno a scelta tra Motorola Edge 20 Lite, ma anche Xiaomi 11 Lite, galaxy A53 o anche di Motorola Moto E40. Tutti prodotti dal prezzo contenuto, ed allo stesso tempo dalle prestazioni ben superiori alle aspettative. Per conoscere da vicino il volantino, ricordatevi di collegarvi il prima possibile al sito ufficiale, scoprirete i singoli prezzi.