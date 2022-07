Le offerte del volantino Euronics sono assolutamente inedite, gli utenti sono veramente felici di avere l’occasione di accedere a prezzi sempre più bassi ed economici su cui poter fare affidamento per spendere pochissimo.

La campagna promozionale riparte proprio da qui, ovvero dalla possibilità di accedervi in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi, limitando però la scelta esclusivamente ai punti di proprietà di un socio specifico. Il consiglio che vi possiamo dare è sempre lo stesso, controllate attentamente le disponibilità in Italia, prima di recarvi in negozio per gli acquisti.

Se volete invece scoprire in esclusiva quali sono i codici sconto Amazon più pazzi del momento, ecco qui il nostro canale telegram dedicato.

Euronics: offerte e grandi sconti per gli utenti

Con il volantino Euronics non si scherza assolutamente, la campagna promozionale convince, ricordando esser disponibile fino al 7 luglio, con una nuovissima serie di ottime offerte speciali, e prezzi mai visti prima d’ora.

Il top di gamma da non perdere assolutamente è il Samsung Galaxy Z Flip3, un foldable davvero amatissimo dal pubblico italiano, e non solo, in vendita finalmente ad un prezzo più che abbordabile, poiché basteranno solamente 599 euro per l’acquisto della variante che presenta 128GB di memoria interna.

Volendo invece spendere molto meno, sarà possibile fare affidamento sui vari Motorola E32, Galaxy A13, galaxy A52s, Galaxy A22, Motorola Edge 30 Lite e similari. Tutti questi sconti, lo ricordiamo, sono disponibili solamente in determinati punti vendita in Italia, fino al 7 luglio 2022, non altrove, nemmeno comunque sul sito ufficiale di Euronics.