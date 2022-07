La Carta d’Identità Elettronica (Carta d’identità elettronica, CIE) è un documento di identità personale che ha sostituito la carta d’identità cartacea in Italia.

La carta d’identità elettronica attesta l’identità del cittadino. Inoltre è valido come documento di espatrio (negli Stati che lo accettano al posto del passaporto per i cittadini italiani e salvo diversa indicazione sulla tessera stessa) e di identificazione per usufruire di servizi per i quali è richiesto un documento. di riconoscimento (ad esempio ottenere alloggio in hotel) o richiesti da chi fornisce il servizio o vende una merce per identificare l’acquirente.

Il servizio CIE può essere utilizzato anche per richiedere un’identità SPID digitale e per accedere ai servizi online forniti dalle Pubbliche Amministrazioni. La carta d’identità può essere utilizzata all’interno dell’Italia e quando si viaggia in qualsiasi altro paese dell’UE.

Il problema delle finte carte di identità

Ma nonostante tutti questi vantaggi, ci sono molti siti su internet reperibili molto facilmente da qualsiasi utente. Basta scrivere su Google “Buy Italian National Identification” per trovare una sfilza di siti internet che per pochi euro riescono a creare una falsa identità rilasciando una tessera uguale a quella rilasciata dal governo italiano.

Come fanno? Utilizzano tecniche di spoofing dei dati tramite strumenti come gli scanner NFC, rubando i dati a cittadini ignari e trasferendo il contenuto il nuove schede appositamente create, ma con dati anagrafici completamente falsi. Anche la stampa sembra uguale, e in base alla richiesta bisognerà anche allegare una tua foto per rendere tutto più reale possibile. Una pratica che viene punita dalla legge con il carcere.