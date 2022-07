Lo United States Invention and Trademark Office ha appena concesso ad Apple un nuovo brevetto intitolato ‘Modifica della funzionalità di un dispositivo elettronico durante un evento di esposizione all’umidità’, che potrebbe semplificare l’uso di un iPhone sotto la pioggia. Certo, il tuo telefono è sicuramente resistente all’acqua, ma non semplifica la digitazione su un display bagnato o con le dita bagnate.

Apple intende far reagire lo schermo dell’iPhone all’umidità, sia che si tratti di poca pioggia, di un diluvio costante o se il dispositivo viene utilizzato sott’acqua. I falsi colpi sullo schermo causati dal liquido verranno identificati ed eliminati dalla tecnologia brevettata. Per aumentare la precisione della pressione del pulsante destro mentre lo schermo è bagnato, i controlli sullo schermo potrebbero essere ingranditi e allo stesso tempo allontanarsi dagli altri pulsanti.

Apple ha rilasciato un nuovo brevetto

Contemporaneamente, il display capacitivo dell’iPhone passerebbe a uno schermo sensibile alla pressione simile alle ormai defunte tecnologie Force Touch e 3D Touch di Apple. Per evitare che gocce di pioggia o liquidi attivino erroneamente gli input touch, Apple richiede che queste spinte delle dita siano più forti di una soglia dinamica che cambia a seconda del tipo di evento di umidità (pioggia leggera, pioggia battente, ad esempio) che sta rendendo difficile il touch screen su cui scrivere.

Un’immagine nei documenti di brevetto raffigura un’app per fotocamera per iPhone con modalità ‘asciutto’, ‘bagnato’ e ‘sott’acqua’. L’interfaccia utente della fotocamera cambia a seconda della modalità. Alcune funzioni, ad esempio, vengono eliminate dall’interfaccia utente in modalità bagnata, mentre in modalità subacquea alcuni controlli vengono sostituiti con pulsanti extra large. Sono più facili da attivare sott’acqua, ma la loro funzionalità è limitata.

Il display del telefono mostrerà la profondità attuale del dispositivo, consentendo all’utente di rimanere entro i limiti di resistenza all’acqua del telefono. Per evitare confusione da parte degli utenti, Apple dovrà occuparsi dell’aumento delle dimensioni e delle modifiche alla posizione dei pulsanti dell’interfaccia utente della fotocamera.

Apple riceve un gran numero di brevetti ogni anno e non tutti si traducono in una nuova tecnologia che viene immediatamente applicata. Non è chiaro se Apple sarà interessata ad applicare immediatamente questo brevetto.