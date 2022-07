Ubisoft manderà in shutdown i servizi online per 15 dei suoi vecchi giochi.

chiuderà sia le funzionalità online che il multiplayer per 15 dei suoi giochi a partire dal 1 settembre e vieterà anche la possibilità di acquistare e scaricare DLC per quei titoli.

Per i vecchi giochi con modalità giocatore singolo, secondo la pagina di supporto di Ubisoft, l’arresto significa che l’installazione e l’accesso al DLC non saranno disponibili dal 1 settembre. Ubisoft ha dichiarato che questa mossa è stata necessaria in modo da poter allocare risorse per titoli più recenti e popolari.

La società è nota per aver disattivato regolarmente il multiplayer e altri servizi online per alcuni dei suoi giochi classici nel corso degli anni e oggi l’editore ha condiviso un altro elenco.

Ha infatti rilasciato un nuovo documento che mostra la lista dei titoli coinvolti:

Anno 2070;

Assassin’s Creed 2;

Assassin’s Creed 3;

Assassin’s Creed Brotherhood;

Assassin’s Creed Liberation HD;

Assassin’s Creed Revelations;

Driver San Francisco;

Far Cry 3;

Ghost Recon Future Soldier;

Prince of Persia: The Forgotten Sands;

Rayman Legends;

Silent Hunter 5;

Space Junkies;

Splinter Cell: Blacklist;

ZombiU;

Cosa significa tutto questo

Con PS3 e Xbox 360 non più supportati dalla maggior parte degli sviluppatori ora, era logico che alcuni di questi titoli avrebbe affrontato la chiusura dei servizi online. La chiusura delle funzionalità online significa che i giocatori non saranno più in grado di giocare in modalità multiplayer competitiva o cooperativa, se ne hanno, o utilizzare i premi, le statistiche o i servizi di messaggistica del gioco, in alcuni casi.

La maggior parte di questi giochi sarà ancora giocabile offline, ma non potrai giocare a nessuna delle modalità multiplayer online, collegare il tuo account Ubisoft quando sei in gioco e acquistare/installare qualsiasi DLC.

In totale, 90 giochi sono ora giocabili solo offline, a seguito della chiusura dei servizi online di Ubisoft, il che significa che tutte le notizie, gli aggiornamenti, le statistiche sui giocatori e il multiplayer online non funzioneranno più.