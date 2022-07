Nothing si prepara a lanciare sul mercato il suo primo smartphone, e l’azienda ha già in programma un evento che avrà luogo il prossimo 12 luglio, durante il quale il prodotto verrà presentato al pubblico per la prima volta.

Un’immagine dei nuovi auricolari true wireless dell’azienda è apparsa online prima dell’evento di lancio, indicando che potrebbero essere introdotti anche il 12 luglio insieme allo smartphone Nothing Phone (1).

Nothing Ear (1) potrebbero arrivare il 12 luglio

Gli auricolari, che ora sono conosciuti come Nothing Ear (1), sembrano essere una versione aggiornata degli auricolari originali che l’azienda ha introdotto come prodotto iniziale l’anno precedente. Poiché viene fornito con un involucro ‘Stick’, la versione recentemente rivista ha ricevuto questo soprannome.

Nothing Ear (1) Stick non sembra essere una deviazione significativa dal design degli auricolari TWS originali e sembra invece essere più un modesto aggiornamento. Ci sono due distinzioni chiave tra loro e quella che è già disponibile, nonostante il fatto che i loro design siano identici.

Lo stelo ora ha due punti in basso invece di uno, e il marchio che in precedenza diceva ‘Nothing Ear (1)’ è stato sostituito da ‘Ear (1) Stick’. Non è ancora noto se le punte in silicone siano state rimosse dagli auricolari, il che suggerirebbe un prezzo più basso per le cuffie se fosse il caso.

L’azienda fornirà, oltre al suo involucro trasparente standard a forma di quadrato, un involucro dal design più compatto e rettangolare; tuttavia, sarà ancora trasparente. L’azienda non ha reso noto quando intende introdurre i nuovi auricolari TWS; tuttavia, prevediamo che un annuncio ufficiale verrà fatto il 12 luglio in concomitanza con lo smartphone Nothing Phone (1).