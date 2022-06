Mancano ancora poco meno di due settimane prima che Nothing sveli il Phone 1 e la società si sta sicuramente prendendo il suo tempo per rivelare i dettagli critici prima del rilascio. Sebbene non disponiamo ancora di informazioni ufficiali sui prezzi, sembra che Amazon Germania possa aver fatto trapelare le informazioni in anticipo.

Ora ci sono elenchi disponibili su Amazon Germania per un Nothing Phone 1 che viene accoppiato con le cuffie Ear 1. Gli elenchi per i bundle, infatti, includono i costi standalone per due diversi modelli Nothing Phone 1.

Nothing Phone 1 sarà rilasciato non molto presto

Sul sito è elencato un modello con 8GB di memoria e 128GB di storage al prezzo di 469,99 euro, mentre un’opzione con 12GB di memoria e 256GB di storage è quotata al prezzo di 549,99 euro. È importante sottolineare che i prezzi qui presentati possono essere solo indicativi e che i prezzi effettivi potrebbero essere drasticamente diversi da quelli mostrati. Rispetto al debutto di luglio, la data di uscita prevista per il 26 ottobre è piuttosto lontana.

In ogni caso, se il modello base ha un prezzo che sembra essere di 469,99 euro, questo renderebbe il telefono un ottimo affare rispetto al Pixel 6 in Europa, che sarà disponibile a partire da 649 euro. Il Galaxy A53 sarà disponibile a partire da 449 euro.

Così facendo, è stato accertato che il Nothing Phone 1 è dotato di un processore Snapdragon 778G, che si posiziona a metà della gamma. Di conseguenza, siamo ansiosi di scoprire se la scelta del chipset gli ha consentito di offrire maggiori caratteristiche e specifiche in altri ambiti.