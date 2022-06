Gli abbonati che decidono di attivare la Flash 100 dovranno pagare soltanto 9,99 euro per il rinnovo della tariffa. Il pacchetto dei consumi prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione di rete.

Iliad rilancia la sua proposta nel campo della telefonia mobile in questo mese di giugno e in questa stagione estiva. Il provider ha deciso di inserire ancora una volta a listino una delle sue migliori proposte degli ultimi tempi, ossia la Flash 100.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Flash 100

Come per altre ricaricabili in passato, anche in questa circostanza chi sceglie la Flash 100 avrà la garanzia di accedere a tre servizi a costo zero.

Gli abbonati in primo luogo potranno accedere ad un pacchetto con telefonate senza limiti verso l’estero. I clienti di Iliad, pertanto, avranno la possibilità di comunicare con amici e parenti in giro per il mondo senza spendere alcun genere di extra rispetto ai costi previsti dalla propria ricaricabile di riferimento. Le telefonate illimitate verso l’estero saranno possibili in ben 60 Stati.

La seconda novità per i clienti di Iliad è la segreteria telefonica. A differenza di quanto previsto oggi con TIM, Vodafone e WindTre, con Iliad l’ascolto dei messaggi in segreteria non prevede alcuna spesa.

Ancora più vantaggiosa per i clienti di Iliad sarà la tecnologia 5G. I clienti avranno la possibilità di navigare con le reti più veloci in Italia senza alcun genere di spesa extra sulla promozione di riferimento.