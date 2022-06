I messaggi di phishing si stanno intensificando in queste settimane. Gli utenti lamentano nuove email che minacciano la chiusura del conto corrente o il blocco a seguito di azioni non confermate. Tra gli istituti di credito al centro delle email di phishing troviamo anche CREDEM Banca.

Il messaggio di phishing è strutturato per sembrare inviato da CREDEM Banca ma ovviamente non è così. Nel corpo dell’email è possibile leggere che l’account verrà chiuso se non si scarica un’app di sicurezza.

All’interno dell’email è presente il link per effettuare il download che riporta a un sito non meglio specificati. Ovviamente, si tratta di un modo per cercare di rubare i dati sensibili degli utenti che cascano nell’imbroglio e svuotare il loro conto corrente.

Le email di phishing tornano a fare paura, questa volta sono nel mirino i clienti di CREDEM Banca e il loro conto corrente

Un nostro lettore ci ha segnalato questa nuova truffa e di seguito riportiamo il messaggio completo per facilitare il riconoscimento:

“Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarti che abbiamo limitato il tuo account per la tua protezione. Questa procedura di sicurezza è entrata in vigore perché non hai ancora installato la nostra applicazione di sicurezza.



Per continuare a offrirti un servizio di pagamento sicuro, devi installare la nostra applicazione di sicurezza. Installa immediatamente l’app di sicurezza. Non ci sono costi per te. In caso contrario, la tassa di elaborazione sarà dovuta dopo 14 giorni lavorativi.

Avvia il processo

Grazie per la comprensione.



Ad essere onesti.



Il tuo centro servizi Credem.it”

Possiamo essere certi che si tratta di una email di phishing in quanto, il nostro lettore non è un cliente di CREDEM Banca, quindi non avrebbe mai dovuto ricevere tale messaggio. Inoltre, l’indirizzo email del mittente non ha nulla a che fare con l’istituto di credito, quindi è possibile cestinarli immediatamente.