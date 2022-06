I tentativi di phishing via email sono ormai all’ordine del giorno. Gli utenti ricevono svariate email il cui scopo è scatenare il panico nel malcapitato e portarlo a commettere gravi errori. Le email più spaventose sono quelle che sembrano inviate da istituti di credito, tra cui spicca Banca Monte dei Paschi di Siena.

Gli utenti di Banca MPS infatti, potrebbero ricevere un messaggio che segnala la chiusura del conto o il blocco di un pagamento. In seguito a questo messaggio, il malcapitato utente è spinto ad effettuare il login sul proprio conto per verificare il problema.

Tuttavia, i link forniti nell’email di phishing riportano a pagine gestite dagli hacker che hanno il solo scopo di rubare i dati sensibili degli utenti. Infatti, saranno richieste tutte le password, i codici temporanei, le domande di sicurezza e quant’altro per poter svuotare il conto corrente di chi effettua l’accesso.

Diffidate sempre dalle email che chiedono di inviare dati sensibili tramite email, si tratta di pericolose email di phishing

Per difendersi da queste truffe, Banca Monte dei Paschi di Siena ha avviato una comunicazione a tutti i propri clienti. Nel messaggio inoltrato dall’istituto, si legge che Banca MPS non richiede mai dati personali come PIN e OTP tramite email.

Se si dovesse ricevere un messaggio simile, si tratterebbe sicuramente di un tentativo di phishing. In questo caso è possibile cestinare l’email senza problemi e senza temere alcun blocco del conto corrente.

Infine, riportiamo il testo della comunicazione ufficiale di Banca Monte dei Paschi di Siena. Si tratta di consigli utili per i clienti, ma in generale, validi anche per tutti coloro che vogliono riconoscere un messaggi di phishing:

“Gentile Cliente,

se hai ricevuto o ricevi una email – apparentemente proveniente da Banca MPS – con la quale si richiedono dati personali, PIN o OTP, non fornire queste informazioni.



La Banca non chiede mai, tramite sms o email con link o allegati, informazioni, dati personali o il download di app/software.



Pertanto se trovi link o allegati non aprirli e informa la tua filiale o il tuo gestore.



Ti chiediamo attenzione e collaborazione per proteggere i tuoi rapporti.

Distinti saluti“