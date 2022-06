L’ottimizzazione delle applicazioni Android di Google per tablet e altri dispositivi a grande schermo è stato uno degli annunci fatti durante l’I/O 2022. La visualizzazione dell’album su YouTube Music avrà presto la stessa interfaccia utente ridisegnata che è stata precedentemente implementata per le playlist.

Questo rinnovamento inizia con YouTube Music che contrassegna l’artista, il tipo di materiale visualizzato (album) e l’anno di uscita nella parte superiore dello schermo se visualizzato in modalità verticale. Dopo di che arriva il titolo dell’album, seguito dalla sua descrizione, e poi l’artwork dell’album, che ora è significativamente più grande di prima.

YouTube Music, l’aggiornamento è disponibile per tablet

Scarica, aggiungi alla libreria, riproduci, condividi e un menu di overflow sono tra le opzioni di controllo disponibili. Successivamente, ti verrà presentato un elenco di tracce che, se visualizzate su un tablet con orientamento orizzontale, si troveranno sul lato destro dello schermo, mentre tutte le altre informazioni si troveranno nella colonna di sinistra.

L’interfaccia utente dell’album appena ridisegnata sarà inizialmente resa disponibile allo stesso utente di Reddit che è stato tra i primi a provare la playlist ridisegnata. È un ottimo miglioramento, in particolare su display ampi poiché il metodo convenzionale consisteva nell’espandere tutto alla sua dimensione massima.

Questa pagina dell’album recentemente riprogettata per YouTube Music non viene visualizzata su nessuno dei dispositivi tablet che abbiamo controllato questa mattina. Ci sono state voci precedenti che sarà disponibile anche sui telefoni, ma al momento questa funzionalità non è affatto generalmente disponibile. Nel frattempo, gli utenti iPad non sono ancora stati esposti a questa interfaccia utente e non ci sono notizie su un possibile aggiornamento.