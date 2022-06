Il Festival of Speed di Goodwood 2022 ha incoronato una nuova regina. La McMurtry Speirling è riuscita nell’impresa di stabilire un nuovo record nella cronoscalata alla collina di Goodwood. Alla guida c’era Max Chilton, pilota di F1 e IndyCar che nella strettissima pista ha dato il meglio di se.

La hypercar elettrica realizzata da McMurtry Automotive ha coperto la distanza di 1,86 km con un tempo di 39.08 secondi. Questa prestazione ha permesso alla vettura di battere il record precedente nella prova Timed Shootout di ben due secondi. Dopo 23 anni, quindi, cade il primato di 41.6 secondi stabilito da Nick Heidfeld stabilito con una McLaren MP4/13, una vettura da Formula 1.

La Speirling, inoltre, si conferma come la vettura più veloce in assoluto mai vista al Festival of Speed di Goodwood. Infatti, il tempo di 39.08 secondi ha abbassato di un decimo di secondo il precedente riferimento stabilito dalla Volkswagen ID.R. guidata da Romain Dumas.

La McMurtry Speirling è la regina indiscussa di Goodwood 2022, la hypercar elettrica corre come una scheggia tra le colline Inglesi

Il video dell’impresa è disponibile su YouTube e la velocità sviluppata dalla vettura è talmente elevata che anche i cameramen riescono a stento a seguirla. Il segreto della prestazione della McMurtry Speirling è da ricercare nel suo particolare sviluppo.

I progettisti hanno realizzato una vettura compatta, leggera ed estremamente aerodinamica. Il powertrain elettrico sviluppa circa 1.000 cavalli di potenza e il peso si aggira intorno ai 1.000 chilogrammi. Tuttavia, guardando sotto la vettura sarà possibile trovare due ventole il cui obiettivo è quello di generare carico aerodinamico.

Sfruttando una delle più controverse trovate ingegneristiche della Brabham BT46, una vettura di Formula 1 degli anni ’70, le ventole fungono da sistema di aerodinamica attiva. La vettura è costantemente schiacciata al suolo con una forza che si aggira intorno ai 2.000kg ad ogni velocità.

Grazie a due ventole sotto la scocca è possibile disporre, una volta attive, di un carico di 2.000 kg a qualsiasi velocità. Tale soluzione permette di scattare da 0 a 100km/h in appena 1.5 secondi e mantenere velocità estreme in ogni curva.