Expert lancia il Black Friday estivo, proponendo al pubblico una importantissima selezione di sconti molto interessanti, con prezzi alla portata di tutti, dal risparmio praticamente assicurato sotto ogni punto di vista. Il volantino, a differenza di quanto accade ad esempio da Euronics, risulta essere accessibile praticamente ovunque in Italia.

Tutti i prodotti sono perfettamente acquistabili con garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nei negozi fisici o sul sito ufficiale, tramite il quale è comunque possibile pensare di fruire delle medesime riduzioni, previo comunque pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert: le offerte e grandi sconti per tutti

Le offerte racchiuse all’interno del volantino Expert sono davvero tantissime e molto varie tra di loro, i modelli di smartphone in promozione sono più che altro legati alla fascia media della telefonia, quindi con prezzi di vendita che non superano i 300 euro. Nello specifico parliamo comunque di TCL 20R a 149 euro, Redmi 9a, Oppo A74, Realme 9i, TCL 20Y, Redmi Note 11 Pro, Galaxy A33, Realme C25Y, Honor X8 e Galaxy A13.

Coloro che invece vorranno puntare leggermente più in alto, potranno appoggiarsi ad Oppo Reno6, disponibile a 379 euro, per finire con il bellissimo Xiaomi 12X, il cui prezzo finale non va oltre i 579 euro. Nel caso in cui foste interessati ad approfondire la conoscenza del volantino oggetto del nostro articolo, ricordatevi di aprire subito le pagine a questo link.