Carrefour invoglia un numero sempre più grande di utenti all’acquisto di nuovi prodotti, mettendo a disposizione di tutti una campagna promozionale intrisa di prezzi bassi assolutamente convenienti. Il risparmio è importantissimo, data la presenza di un numero maggiorato di dispositivi in offerta.

Il volantino che trovate raccolto direttamente nel nostro articolo, lo ricordiamo, non presenta vincoli territoriali, sebbene comunque gli acquisti siano effettuabili solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Il rapporto qualità/prezzo è favorevole per la maggior parte dei consumatori, con le classiche condizioni di vendita su cui è possibile fare affidamento.

Carrefour: le offerte sono assolutamente invitanti

Il volantino Carrefour ha attivato sconti esorbitanti, rappresentando la perfetta soluzione su cui gli utenti possono pensare di fare affidamento, nell’ottica di spendere poco, senza ridurre la qualità generale del prodotto selezionato. Esattamente alla stessa stregua della rinomata offerta tech di Esselunga, anche in questo caso la campagna è mirata su un singolo prodotto, in particolare uno smartphone di fascia bassa, in vendita a 119 euro.

Il dispositivo in questione è l’ottimo Samsung galaxy A02s, caratterizzato da alcune specifiche tecniche che non possono passare inosservate. Più precisamente parliamo di un ampio display LCD da 6,5 pollici di diagonale (la risoluzione è HD+), passando anche per 3GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibile), oppure anche una batteria da 5000mAh, perfetta per garantire una autonomia ben superiore alle più rosee aspettative.