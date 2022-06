Comet promette agli utenti un risparmio praticamente senza precedenti, la perfetta soluzione con la quale riuscire a mettere le mani su prodotti di altissimo livello, dietro il pagamento di un contributo risicato, almeno rispetto al listino originario.

Il volantino riesce a catturare l’attenzione dei tantissimi consumatori che, al giorno d’oggi almeno, si ritrovano ancora alla ricerca della perfetta soluzione per spendere molto meno del previsto, senza rinunciare ad esempio agli smartphone di ultima generazione. La campagna promozionale è assolutamente convincente, anche in termini di disponibilità sul territorio, ricordando infatti che gli acquisti sono effettuabili senza difficoltà anche online sul sito ufficiale, con consegna gratuita presso il domicilio (per ogni ordine il cui prezzo superi i 49 euro).

Comet: come fare per risparmiare al massimo

Tramite il volantino comet gli utenti possono raggiungere l’acquisto di alcuni dei migliori smartphone del momento, rappresentanti la perfetta soluzione su cui fare affidamento, anche nel momento in cui si volesse ad esempio acquistare un top di gamma di casa Apple. Osservando la campagna da vicino, ad esempio, notiamo la possibilità di mettere le mani su Apple iPhone 13 e iPhone 13 Pro, a prezzi complessivamente abbordabili, corrispondenti per l’esattezza a 789 e 1099 euro.

Non manca un’ottima proposta per quanto riguarda il mondo Android, la scelta potrebbe ricadere sull’incredibile Samsung Galaxy S21 FE, fresco di commercializzazione negli ultimi mesi, ad un prezzo che non supera i 480 euro. Scendendo sempre di più verso il basso, incrociamo infine Honor X7 e Honor X8, ma anche Redmi Note 10 e altri.