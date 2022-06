Il Canone RAI è una delle tasse più odiate dagli italiani. Di fatto, spesso si è parlato di un abolizione della tassa ma l’idea non è mai stata presa davvero in considerazione. Tuttavia, la notizia dell’esonero dal Canone ha riscosso grande interesse negli italiani, i quali devono però sbrigarsi se vogliono ottenerlo.

L’esonero dal Canone RAI è uno sconto del 50% sul costo complessivo della tassa ed è valido solamente per alcune categorie di utenti. Entro il 30 giugno prossimo, chi avrà diritto all’esonero dovrà assolutamente presentare domanda per l’esenzione del pagamento per il secondo trimestre. In questo modo, riuscirà a ottenere uno sconto di circa 45 euro.

Canone RAI: ecco a chi spetta l’esonero

Come detto anche dall’Agenzie delle Entrate sul suo sito ufficiale, le categorie di utenti che godranno dell’esonero dal pagamento sono gli over 75 con reddito non superiore a una certa soglia (reddito annuo inferiore a 8.000 euro e nessun componente del nucleo familiare che abbia redditi propri), i diplomatici e militari stranieri che non hanno in possesso una TV.

In più, anche i cittadini intestatari di un’utenza elettrica ma che non posseggono una TV in casa loro, potranno godere del beneficio. Tuttavia, in tali casi, sarà necessario compilare e inviare il modulo di Dichiarazione Sostitutiva. All’interno di esso si dovrà comunicare il diritto all’esenzione e dovrà essere inviato entro una certa data. Ecco i dettagli:

il 31 gennaio 2022 per essere esentati per l’intero anno;

il 30 giugno 2022 per essere esentati per il secondo semestre 2022, da luglio a dicembre.

La validità della dichiarazione ha validità per l’anno in corso e deve essere presentata mediante uno dei seguenti canali: