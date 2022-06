Parlare in corsivo: la nuova moda social arriva da TikTok

Quella che a tratti potrebbe sembrare follia è diventata una vera e propria moda. Come tutti ben sanno le lingue sono tantissime nel mondo, anche se qualcuno molto spesso pensa di fare di testa sua, magari tirando fuori qualcosa di simpatico e che generi un vero e proprio hype in quel momento.

In molti avranno già capito che stiamo parlando della nuova moda del parlare in corsivo, vera tendenza del momento che sarebbe diventata virale. Il tutto tramite la piattaforma TikTok, la quale ad oggi conta milioni di utenti in giro per il mondo. A far aprire lo scenario sul parlare in corsivo ci avrebbe pensato una influencer che oggi vanterebbe 700.000 follower, ovvero Elisa Esposito, la quale ha accumulato un totale di 2 milioni di visualizzazioni.

Parlare in corsivo: cosa significa? La nuova tendenza diventa virale sui social

All’interno dei filmati della giovane ragazza, è facile notare cosa significhi parlare in corsivo. Sembra infatti è che le parole vengono abbreviate e modificate, come se ci fossero accenti e punteggiature diverse a caratterizzarli. All’interno del filmato la ragazza invita i suoi seguaci a ripetere le parole «amo» (abbreviazione di «amore»), «verifica» e «alunna», per l’occasione rese graficamente con «amiœee», «vërificæ» e «alünnæ».

Non si tratterebbe quindi che di mischiare le vocali, storpiarle e allungarle in modo da creare un effetto quasi da attribuire alle ragazze della borghesia milanese. Tale parlata però di certo non può essere accomunata ad un’invenzione, dal momento che anche in alcune canzoni, come ad esempio “Spigoli” dello YouTuber Peter Ace si sentirebbe un’inflessione del genere.