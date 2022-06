Il successo di TikTok rappresenta ancora un ostacolo per Instagram che, giorno dopo giorno, si impegna al fine di introdurre funzionalità nuove tramite le quali incuriosire gli iscritti e tenere testa al rivale. Negli ultimi giorni, infatti, pare che Instagram, la piattaforma dedicata alla condivisione di foto e video online più usata di sempre, abbia avviato i test di una nuova funzionalità che permetterà di visualizzare i video a schermo intero nel Feed.

Instagram dà il via ai test di una nuova funzione per i video!

La funzionalità che permetterà di visualizzare i video a schermo intero su Instagram è al momento soltanto in fase di test. Alcuni iscritti selezionati dalla piattaforma stanno avendo la possibilità di sfruttare la novità ma non è chiaro se questa sarà poi estesa a tutti gli utenti della piattaforma o sarà accantonata dal colosso.

Le testimonianze riportare riferiscono che, attualmente, è sufficiente effettuare un breve swipe-up per ottenere la possibilità di guardare i video a schermo intero, proprio come su TikTok. Come è possibile notare dall’immagine qui riportata, le icone dedicate ai Mi Piace, ai Commenti e alle condivisioni non sono destinati a sparire ma mantengono la loro posizione. Una situazione analoga potrebbe a breve coinvolgere anche la visualizzazione di foto.

La piattaforma di Zuckerberg potrebbe voler estendere la funzione anche alle foto così da garantire un’esperienza utente ancora più coinvolgente. Non sappiamo quanto tempo sarà necessario attendere prima di poter assistere all’arrivo dei video a schermo intero ma l’introduzione della novità potrebbe essere alle porte.