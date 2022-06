Il nuovo volantino di Coop e Ipercoop vuole assolutamente dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, nonostante il focus dell’azienda sia mirato verso i beni di prima necessità e gli alimentari. Tutti i prezzi sono bassi e convenienti, oltre che essere alla portata di un numero sempre maggiore di consumatori.

Il risparmio è assolutamente importante per molteplici motivi e punti di vista, gli acquisti possono essere completati in ogni negozio, senza differenze territoriali o vincoli particolari da rispettare, senza però offrire la possibilità di appoggiarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa. I prodotti sono distribuiti ad ogni modo con garanzia della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata nei negozi fisici in cui è stato completato l’acquisto.

Correte subito sul nostro canale Telegram ufficiale, vi aspettano codici sconto Amazon completamente gratis.

Coop e Ipercoop: questi sono gli sconti del momento

Grazie al volantino di Coop e Ipercoop gli utenti sono liberissimi di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, almeno rispetto al listino originario, la campagna promozionale promette la possibilità di accedere ad ottimi prodotti, al giusto prezzo finale di vendita.

Tra i modelli maggiormente interessanti, e da non perdere assolutamente di vista, troviamo sicuramente Apple iPhone 13, il cui prezzo si aggira sugli 839 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna. Una cifra di tutto rispetto, se considerate la recentissima commercializzazione, e le ottime prestazioni su cui gli utenti possono effettivamente fare affidamento.

In alternativa segnaliamo la presenza di due modelli Android decisamente economici, quali sono Realme C25Y oppure il buon TCL 20Y, disponibili all’acquisto con un esborso che non supera i 200 euro.