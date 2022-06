La nuova famiglia di iPhone sembra pronta ad accogliere un ulteriore aggiornamento. Si è già parlato di quelle che sembravano essere le novità più interessanti introdotte da Apple ma soltanto adesso veniamo a conoscenza di un particolare che farà felici tutti coloro che intendono acquistare un melafonino di nuova generazione. Rispetto ai modelli rilasciati da Apple nel corso di questi ultimi anni, alcuni modelli di iPhone 14 garantiranno una maggiore autonomia poiché alimentati da una batteria più grande.

Apple: gli iPhone 14 saranno alimentati da una nuova batteria!

I nuovi iPhone 14 accoglieranno, quindi, una nuova batteria, fatta eccezione per un modello. Informazioni provenienti da molto lontano ma presumibilmente affidabili, seppur non ancora confermate, ritengono che Apple non aggiornerà la batteria del suo iPhone 14 Pro Max, anzi.

Mentre iPhone 14 accoglierà una batteria da 3279 mAh e iPhone 14 Max una da 4325 mAh, iPhone 14 Pro sarà alimentato da una batteria da 3200 mAh e iPhone 14 Pro Max da una da 4323 mAh. iPhone 13 Pro Max monta una batteria da 4352 mAh, la differenza, dunque, risulta minima ma potrebbe comunque far storcere il naso a qualcuno.

Apple non si è ancora espressa né ha fornito alcuna informazione riguardo i particolari dei suoi prossimi smartphone. Quanto riportato dalle indiscrezioni emerse nel corso di questi mesi potrebbe infatti essere smentito con la presentazione ufficiale degli iPhone, che dovrebbe tenersi nel mese di settembre. Il colosso potrebbe annunciare i suoi dispositivi verso la metà del mese insieme ad Apple Watch Series 8. La data esatta non è stata ancora comunicata ma le prossime settimane potrebbero essere portatrici di nuovi indizi.