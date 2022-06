L’operatore WindTre ha recentemente lanciato un nuovo servizio gaming denominato GoPlay. Sostanzialmente, si tratta di una licenza per utilizzare la nuova app WindTre GoPlay, ottenendo un catalogo con oltre 1000 giochi per smartphone.

Per poter sottoscrivere l’opzione è necessario essere titolare di una SIM WindTre e avere contestualmente attiva un’offerta dell’operatore abilitata al traffico dati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre lancia il servizio GoPlay

Per l’utilizzo dell’app GoPlay, il cliente deve disporre di uno smartphone o un tablet con sistema operativo Android (versione 7.0 o successive), oltre che di una connessione dati. Come indicato nel sito ufficiale dell’operatore, per tutti i clienti che attivano l’opzione entro il 24 Luglio 2022, il primo mese è gratuito. Successivamente, WindTre GoPlay si rinnoverà a pagamento con addebito su credito residuo al costo promozionale di 3,99 euro al mese, salvo eventuale disdetta.

Come accennato, questo nuovo servizio WindTre offre l’accesso a più di 1000 giochi, scaricabili e giocabili direttamente sul proprio smartphone Android. Secondo quanto indicato dall’operatore, i clienti possono giocare in modalità “All You Can Play“, ovvero senza alcun limite di giochi scaricabili. Inoltre, all’interno dei videogiochi scaricati dall’app GoPlay non sono previsti né acquisti in app né pubblicità.

Per sottoscrivere l’opzione WindTre GoPlay, i clienti possono utilizzare direttamente l’app WindTre, contattare un call center o recarsi presso un negozio dell’operatore. Una volta effettuata l’attivazione, oltre al consueto SMS di avvenuta attivazione dell’offerta, si riceverà anche un secondo messaggio con un link per scaricare l’app del servizio, direttamente tramite Google Play Store.