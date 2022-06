Telegram è entrato nella top 5 delle app più scaricate in tutto il mondo nel 2022, e ora conta oltre 700 milioni di utenti attivi mensilmente. Questa crescita è dovuta esclusivamente a consigli personali – Telegram non ha mai pagato per pubblicizzare le sue app.

Visto che Telegram continua a crescere a velocità spaziali, molti utenti hanno espresso la volontà di sostenere il nostro team. Oggi presentiamo Telegram Premium – un abbonamento che permette di sostenere lo sviluppo continuo di Telegram e di accedere a esclusive funzioni aggiuntive.

Questo ci consentirà di offrire tutte le funzioni più onerose in termini di risorse richieste nel corso degli anni dagli utenti, mantenendo l’accesso gratuito all’app di messaggistica più potente del pianeta.



Telegram Premium

Abbonandosi a Telegram Premium, gli utenti sbloccano limiti raddoppiati, caricamento file fino a 4 GB, download più veloci, sticker e reazioni esclusive, una gestione migliorata delle chat e molto altro ancora.

Allo stesso tempo, tutte le funzioni esistenti a cui gli utenti sono abituati e su cui fanno affidamento da quasi un decennio rimangono gratuite. Inoltre, gli utenti non Premium potranno godere di alcuni dei vantaggi di Premium: ad esempio, sarà possibile scaricare documenti di grandi dimensioni e visualizzare gli sticker inviati dagli utenti Premium, così come toccare per aumentare il conteggio delle reazioni premium già aggiunte a un messaggio.

Caricamenti da 4 GB

Ogni utente può caricare file e media di grandi dimensioni, fino a 2 GB ciascuno, e usufruire gratuitamente di un archivio illimitato nel cloud di Telegram. Con Telegram Premium, gli abbonati potranno ora inviare file da 4 GB – uno spazio sufficiente per 4 ore di video a 1080p o 18 giorni di audio in alta qualità.

Download più veloci

Gli abbonati Premium possono scaricare file e contenuti multimediali alla massima velocità possibile. Potrai accedere a tutto ciò che è contenuto nel tuo archivio cloud illimitato alla stessa velocità della tua rete.

Limiti raddoppiati

Gli utenti Premium ottengono limiti maggiori per quasi tutto all’interno dell’app. Con Premium è possibile seguire fino a 1000 canali, creare fino a 20 cartelle chat con un massimo di 200 chat ciascuna, aggiungere un quarto account a qualsiasi app Telegram, fissare 10 chat nella lista principale e salvare fino a 10 sticker preferiti.

È inoltre possibile scrivere una bio più lunga e includervi un link. Allo stesso modo, Premium consente di aggiungere più caratteri alle didascalie dei media. Trovare il modo giusto per rispondere a qualsiasi messaggio sarà più facile con un massimo di 400 GIF preferite. Infine, gli utenti Premium possono riservare fino a 20 link pubblici t.me, facendo risaltare qualsiasi gruppo o canale creato con un link breve e conciso.



Da voce a testo

I messaggi vocali possono essere convertiti in testo, per quelle volte in cui non hai voglia di ascoltare, ma vuoi sapere cosa c’è scritto. È possibile valutare le trascrizioni per migliorarle.

Sticker unici

Decine di sticker ora hanno impressionanti animazioni a schermo intero, che gli utenti Premium possono inviare in qualsiasi chat per aggiungere ulteriori emozioni ed effetti espressivi visibili a tutti gli utenti. Questa collezione di sticker Premium sarà aggiornata mensilmente dagli artisti di Telegram.

Reazioni uniche

Gli utenti Premium sbloccano anche più modi di reagire ai messaggi, con oltre 10nuove emoji come (e le nuove preferite ).



Gestione della chat

Telegram Premium include nuovi strumenti per organizzare la lista chat, come la possibilità di cambiare la cartella chat predefinita, in modo che l’app si apra sempre su una cartella personalizzata o, ad esempio, Non letti invece di Tutte le chat.

Inoltre, gli abbonati possono attivare un’opzione nelle impostazioni di Privacy e sicurezza per archiviare e silenziare automaticamente le nuove chat, per facilitare l’organizzazione delle liste chat più affollate.



Foto profilo animate

I video del profilo degli utenti premium saranno animati per tutti in tutta l’app, anche all’interno delle chat e nella lista chat. Lascia che tutti vedano il tuo nuovo look o sfrutta la tua creatività con un’animazione unica in sequenza.

Badge Premium

Tutti gli utenti premium ricevono un badge speciale che appare accanto al loro nome nella lista chat, nei titoli delle chat e nelle liste dei membri nei gruppi, per mostrare il loro contributo nel supportare Telegram e l’appartenenza al club che riceve per primo le nuove funzioni.



Icone app Premium

Sono disponibili nuove icone che gli utenti premium possono aggiungere alla schermata home, per creare nuovi abbinamenti con la loro personalità o con il loro sfondo. È possibile scegliere tra una stella premium, un cielo notturno o un aereo col turbo.



Nessuna inserzione

In alcuni Paesi, i messaggi sponsorizzati vengono mostrati nei canali pubblici uno-a-molti di grandi dimensioni. Queste pubblicità minimaliste e attente alla privacy aiutano a sostenere i costi operativi di Telegram, ma non appariranno più per gli abbonati a Telegram Premium.

Miglioramenti per tutti

Sebbene le funzioni più interessanti saranno rilasciate per gli abbonati Premium, continueremo a implementare funzioni gratuite disponibili per tutti, e lo faremo più velocemente di qualsiasi altra app molto popolare. Questo aggiornamento non fa eccezione: aggiunge le richieste di accesso per i gruppi pubblici, una schermata animata per la condivisione esterna, descrizioni bot migliorate e altro ancora.

Richieste di accesso per i gruppi pubblici

I gruppi pubblici ora possono abilitare le richieste di accesso, consentendo agli amministratori del gruppo di esaminare i nuovi membri prima di autorizzarli a scrivere nella chat. Gli utenti che aprono il gruppo possono toccare Richiedi l’accesso, aggiungendo la loro richiesta a un elenco a cui possono accedere solo gli amministratori.

Gli amministratori possono contattare i membri che desiderano unirsi al gruppo e chiacchierare per illustrare le regole, assicurarsi che siano adatti o persino organizzare una festa di benvenuto. Quando un amministratore si rivolge a un potenziale membro, Telegram informa l’utente che si tratta dell’amministratore di un gruppo.

Badge di verifica nelle chat

I personaggi pubblici e le organizzazioni possono verificare il proprio gruppo, canale o bot, ricevendo un badge di verifica per mostrare agli utenti che i messaggi provengono da una fonte confermata. Oltre ai profili, ai risultati della ricerca e alla lista chat, questi badge ora appaiono anche nella parte superiore della chat. In questo modo è ancora più facile identificare le fonti di informazione verificate.

Bot migliorati

I bot su Telegram possono aiutarti a rispondere a dei quiz, accettare pagamenti e persino sostituire interi siti web. Gli sviluppatori di bot possono ora includere foto o video nella sezione “Cosa può fare questo bot?” dei loro bot per mostrarne le caratteristiche.

I bot integrati nel menu possono ora funzionare anche nei gruppi e nei canali, oltre che nelle chat individuali.

Anteprime chat migliorate su Android

Questo aggiornamento introduce le anteprime chat migliorate come su iOS. Ora è possibile scorrere l’anteprima per visualizzare l’intera chat senza segnarla come letta. Sono stati aggiunti nuovi pulsanti che consentono di segnare la chat come letta, silenziarla, fissarla o eliminarla.

Salvataggio automatico nella galleria su Android

L’opzione di salvataggio automatico dei media nella galleria è tornata con nuovo vigore: il salvataggio dei media può ora essere attivato e disattivato in modo separato per le chat con utenti, gruppi o canali.

Condivisione esterna migliorata su iOS

Con la possibilità di inviare file fino a 2 GB (o 4 GB), gli utenti possono facilmente condividere elementi multimediali di grandi dimensioni da altre app direttamente su Telegram su qualsiasi piattaforma mobile. Ciò consente di risparmiare tempo e spazio di archiviazione, senza dover salvare il file prima di inviarlo su Telegram.

Quando si inviano file di grandi dimensioni condivisi da un’altra app su iOS, ora è possibile osservare una barra di avanzamento animata per capire se si ha abbastanza tempo per un tè o se è meglio optare per un espresso.

Creatore di immagini profilo animate su macOS

Gli utenti macOS ora hanno a disposizione un modo rapido per generare un’immagine profilo personalizzata: si può scegliere uno sticker o un’emoji animata come principale e aggiungere uno sfondo colorato e sfumato. È possibile impostarne una per il proprio profilo, oppure come immagine di un gruppo o di un canale, semplificando la creazione di un’icona che sia in tema con la chat, senza dover cercare immagini stock.

Più veloce e forte

Questo aggiornamento include più di 100 correzioni e ottimizzazioni per le app mobili e desktop, eliminando bug, migliorando la velocità e ampliando funzioni minori. Gli utenti iOS con gli ultimi iPhone e iPad avranno animazioni significativamente più fluide (120 FPS) in tutta l’applicazione. Gli utenti Android noteranno una migliore qualità audio e video nei messaggi vocali e nei videomessaggi, oltre alle opzioni per impostare icone app alternative, cancellare tutti gli sticker recenti in una volta sola e tradurre le bio degli utenti o le descrizioni delle chat.