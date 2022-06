Per tutti i nuovi clienti PosteMobile, con o senza portabilità del numero da un altro operatore, per alcuni giorni è nuovamente disponibile l’offerta Creami Wow 30GB, sempre al prezzo di 4,99 euro al mese.

Dopo essere stata disponibile dall’8 al 12 Giugno 2022, Creami Wow 30GB è tornata disponibile a partire da ieri 22 Giugno 2022, con ultimo giorno di validità fissato per il 26 Giugno 2022 salvo cambiamenti. Ecco tutti i dettagli.

PosteMobile rilancia Creami WOW 30 GB a meno di 5 euro al mese

Ogni mese, con questa offerta si ottengono minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile. Il traffico voce di Creami Wow 30GB non presenta scatto alla risposta e prevede una tariffazione al secondo. Per quanto concerne invece il traffico internet, il cliente può usufruirne tramite APN wap.postemobile.it, con tariffazione in base ai KB utilizzati.

Per quanto riguarda invece l’acquisto della nuova SIM ricaricabile, i nuovi clienti devono sostenere un prezzo di 20 euro, con 10 euro di traffico incluso e spedizione a domicilio gratuita. Effettuando l’attivazione, più nello specifico si ottiene il piano ricaricabile Creami NEXT 1, in questo caso composto da 5 Giga di base e 25 Giga di bonus.

PosteMobile Creami WOW 30GB include anche i servizi Ti cerco e Richiama ora, il servizio hotspot, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al 401212. Si ricorda che PosteMobile permette di navigare su rete Vodafone in 2G, 4G e 4G+, con una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.