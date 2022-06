Gli smartphone pieghevoli, come il Galaxy Z Fold 3 di Samsung, presentano una piega al centro del dispositivo. A causa del fatto che il display è pieghevole, c’è da aspettarselo; tuttavia, secondo le speculazioni, Samsung starebbe lavorando per ridurre la visibilità della piega del display.

Ora, a seguito di fotografie pubblicate accidentalmente su Twitter da Ice Universe, abbiamo un’idea di come sarebbe la piega nel display. Nell’immagine che si vede su Twitter, a sinistra è visibile la piega di Z Fold 3, mentre a destra è visibile la piega di Z Fold 4; queste due pieghe sono molto distinte l’una dall’altra. Anche se la piega sul Fold 4 è ancora presente, rispetto al Fold 3, è molto meno evidente.

Galaxy Z Fold 4 potrebbe essere presentato ad agosto

La piega in Fold 3 e Flip 3 non è così orribile, soprattutto se hai una grafica sullo schermo in cui smette di essere così evidente. Dunque non siamo sicuri di come apparirà la piega quando il nuovo pieghevole sarà effettivamente sul mercato. In un mondo ideale, non ci sarebbero affatto pieghe, ma presumiamo che questo sia ancora uno dei vincoli della tecnologia dei display pieghevoli oggi disponibile.

I rapporti suggeriscono che sia il Fold 4 che il Flip 4 saranno alimentati dal Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che è stato introdotto non molto tempo fa. Questo sviluppo è stato recentemente oggetto di speculazioni e si dice anche che entrambi i telefoni verranno lanciati in un evento nel mese di agosto, che è lo stesso mese e ora in cui Samsung ha introdotto Fold 3 e Flip 3 nell’anno 2021.