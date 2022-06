Il Motorola Razr 3 sembrava essere il prossimo pieghevole da notare, ma dopo mesi di perdite sui dettagli del device, è emersa una voce non molto apprezzata: il telefono potrebbe avere la stessa batteria del suo predecessore.

Motorola è stata tra le prime aziende a introdurre un telefono pieghevole. Ha rilasciato il suo telefono a conchiglia di debutto nel 2019, seguito da un modello 5G leggermente modificato nel 2020. Nonostante il loro aspetto poco attraente, le cornici enormi e le specifiche medie, quei dispositivi richiedevano un prezzo elevato.

Razr 3 si prepara al debutto

Il Motorola Razr 3 dovrebbe essere una spinta sostanziale rispetto al Razr 5G. Il telefono dovrebbe adottare un design più moderno con cornici più piccole e display interni ed esterni più grandi. Inoltre, è probabile che utilizzi la CPU Snapdragon 8 Plus Gen 1 di fascia alta precedentemente rivelata, nonché un sistema di fotocamere più potente.

Queste specifiche avrebbero messo il Razr 3 in una posizione di forza per competere con il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 4, se non fosse stato per la capacità della batteria. Il Razr originale aveva una batteria da 2.500 mAh, che è stata aumentata a 2.800 mAh per il Razr 5G. Molte delle affermazioni riguardanti il ​​telefono sono già state confermate dal noto leaker Digital Chat Station, incluso uno schermo interno da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento rapida di 120 Hz e un foro per la fotocamera frontale da 32 MP e un array di doppia fotocamera posteriore con Sensori da 50 MP e 13 MP.

Ci sono anche nuove informazioni: il Razr 3 potrebbe avere una batteria da 2.800 mAh. Si dice che il Flip 4 abbia una batteria da 3.700 mAh, che potrebbe aiutarlo a mantenere la sua posizione di telefono pieghevole più popolare e migliore sul mercato. Il Razr 2022 dovrebbe essere introdotto a fine luglio o agosto per 1.149 euro in Europa.