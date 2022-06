La casa automobilistica Renault ha da poco svelato in veste ufficiale il Model Year 2022 della sua Renault Zoe. Questa vettura è infatti molto importante per l’azienda ed ha raggiunto ben 380 mila unità vendute dal suo debutto. Vediamo qui di seguito le novità di questo modello.

Renault Zoe: annunciato ufficialmente il Model Year 2022

La casa automobilistica Renault ha da poco annunciato il Model Year 2022 della sua Renault Zoe. Questo nuovo modello presenta alcuni piccoli cambiamenti estetici rispetto alla versione classica. Tra questi, troviamo ad esempio tre nuovi allestimenti denominati R110 Equilibre, R110 Evolution e R135 Iconic.

Tutti questi allestimenti presentano diverse dotazioni tecniche. L’allestimento R110 Equilibre può contare sulla presenza di uno schermo da 7 pollici per il sistema di infotainment e su uno schermo da 10 pollici per la strumentazione digitale e dispone anche della frenata automatica di emergenza. L’allestimento R110 Evolution invece, presenta delle feature maggiori, come i sensori di parcheggio posteriori e il sistema di riconoscimento dei segnali stradali.

L’ultimo allestimento R135 Iconic dispone di un ampio schermo da 9.3 pollici per il sistema di infotainment e presenta inoltre dei cerchi in lega da 17 pollici e troviamo degli inserti in oro nelle cornici dei fendinebbia. Non troviamo invece grosse novità dal punto di vista delle motorizzazioni. Sono disponibili versioni da 110 e 135 CV con una autonomia di circa 400 km.

La nuova Renault Zoe Model Year 2022 parte da un prezzo di 33.700 euro per l’allestimento Equilibre, 34.900 euro per l’allestimento Evolution e 36.900 euro per l’allestimento Ionic. Vi ricordiamo che ha inoltre debuttato la nuova colorazione per la carrozzeria denominata Shadow Grey.