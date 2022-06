Motorola ha fatto ritorno sui tablet l’anno scorso, oltre a rilasciare più telefoni Android di fascia bassa e media rispetto a chiunque altro oggi sul mercato e prestare maggiore attenzione alla fascia alta del mercato degli smartphone come mai prima d’ora.

Il Moto Tab G20 da 8 pollici decisamente modesto con solo 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione è stato rapidamente seguito da un modello Tab G70 più grande e significativamente meglio equipaggiato all’inizio di quest’anno, e ora un misterioso Tab G62 è apparso online.

Motorola rilascerà presto un tablet economico

Le funzionalità pre-annuncio rilasciate da Google e raccolte da Abhishek Yadav su Twitter sono indiscutibilmente autentiche, incluso un design piuttosto familiare con cornici simmetriche e la stessa esatta risoluzione dello schermo 2000 x 1200 del summenzionato Moto Tab G70 da 11 pollici.

Se la densità di 240 ppi è corretta, la diagonale dello schermo del Moto Tab G62 sarà di circa 9,7 pollici, una quantità notevole nel panorama dei tablet di oggi. Questo tablet economico sarà disponibile sia nelle versioni solo Wi-Fi che abilitate per 4G LTE. Sorprendentemente, i due utilizzeranno processori diversi di anni fa. Stiamo parlando dei processori Snapdragon 678 e 665, che sono significativi per essere prodotti da Qualcomm, al contrario delle CPU Helio P22T e Helio G90T che alimentano rispettivamente il Tab G20 e il Tab G70.

Con un Lenovo Tab P11 con Android 11, uno schermo da 11 pollici e un SoC Snapdragon 662 a partire da 200 euro, non saremmo sorpresi se il prossimo tablet di Motorola competa con esso sulla stessa fascia di prezzo. Al momento, però, non abbiamo ancora una data ufficiale quindi non ci resta che attendere ulteriori dettagli.