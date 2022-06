La giornata di oggi ufficializza la partenza di un’iniziativa davvero interessante da parte del colosso cinese Huawei. Tutti gli utenti che possiedono un dispositivo, che sia uno smartphone o un tablet, lanciato dalla nota azienda produttrice, potranno beneficiare della Campagna Summer che riguarda l’applicazione Huawei Temi. Tale opportunità sarà disponibile dal 21 giugno, ovvero oggi, fino al prossimo 21 luglio.

Scarica contenuti e vinci premi Huawei

Ogni giorno sarà possibile scaricare un contenuto, ottenendo quindi un ulteriore chance alla ruota della fortuna. Qui potrete provare a vincere premi diversi tra loro ma ugualmente importanti come ad esempio un P40 Lite, le FreeBuds 4i, un Watch Fit o un voucher sconto presso il HUAWEI Store.

Cos’è HUAWEI TEMI: tra personalizzazione estrema e versatilità

Quest’ultima, preinstallata sui device Huawei, è disponibile in oltre 170 paesi e consente a tutti gli utenti di poter personalizzare il proprio dispositivo senza limitazioni scegliendo tra un’ampia gamma di contenuti che sono presenti proprio all’interno dell’applicativo.

Sono disponibili contenuti gratis o a pagamento, con il prezzo che in questo caso va da un minimo di 0,10 € fino ad un massimo di 4,99 € a seconda del prodotto scelto ma anche delle funzionalità che permette di avere.

Sarà molto semplice ma soprattutto intuitivo scegliere il contenuto che farà al caso vostro grazie alle varie sezioni come quella Highlights, la quale prevede tutte le nuove uscite, le collezioni e i trend del momento. La sezione categorie invece predispone sfondi, font, temi e molto altro in base a quella che è la categoria di riferimento. Ci saranno quindi wallpaper, wallpaper dinamici, temi, temi dinamici, stili di testo, icone, AOD ma anche watchfaces, ovvero quadranti personalizzati per gli smartwatch Huawei.

Il plus che concede “Temi” è davvero unico e concede la possibilità per ogni utente Huawei di scaricare diversi prodotti come appunto temi, icone, font o AOD ad esempio e fare un mix & match andando a combinare tra loro i diversi elementi scegliendo quello che gli piace per una personalizzazione completa.

Area Sconto sempre attiva: riduzioni di prezzo fino al 70%

Resta invece sempre attiva l’area Sconto, la quale potrà essere raggiunta mediante il tasto centrale “Sale“. Qui ci saranno contenuti che in continuo aggiornamento settimanale. Gli sconti vanno dal 20 al 70%. Basta cliccare su questo link per accedere alla Home per poi cliccare sulla tab centrale ed accedere agli sconti.