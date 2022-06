Apple ha esitato a includere la ricarica rapida negli iPhone. Tuttavia, l’azienda ha fatto passi da gigante in questo settore negli ultimi anni. Non ci aspettiamo qualcosa di paragonabile a quello che abbiamo nel mercato Android; dopotutto, Apple segue la propria strada nei miglioramenti tecnologici. Nonostante ciò, la società sta compiendo passi con cui i fan di Android hanno familiarità. L’azienda ha presentato oggi il suo nuovo caricabatterie Dual USB-C da 35 W di Apple. Il prodotto è già sul mercato, con un prezzo di partenza di circa 60 euro.

Secondo Apple, il caricabatterie doppio USB-C da 35 W di Apple può caricare due dispositivi contemporaneamente. Per l’utilizzo con MacBook Air, si consiglia un alimentatore. Gli utenti possono, tuttavia, utilizzarlo per caricare il proprio iPhone, iPad, Apple Watch e AirPods. Secondo l’articolo, quando si caricano due smartphone contemporaneamente, i clienti possono collegare i dispositivi a qualsiasi porta dell’alimentatore.

Apple ha già annunciato il nuovo caricabatterie

L’alimentatore assegnerà l’energia in modo intelligente a ciascun dispositivo in base ai requisiti di ricarica. Quando un utente ha due device in carica contemporaneamente, la potenza viene distribuita in modo uniforme. Quindi è intrigante vedere Apple adottare una strategia diversa in questo caso.

Sorprendentemente, questo è semplicemente un altro dispositivo nella gamma di caricabatterie di Apple. Con la perdita del caricabatterie nativo dell’iPhone, l’azienda ha ampliato la propria selezione di caricabatterie acquistabili separatamente. Apple ha anche lottato per combattere il passaggio alla porta USB di tipo C sugli iPhone e, inoltre, la società sta lavorando ai nuovi airtag.