Un esperienza interessante, che arriva dagli States e riguarda una Tesla Model 3 longe range, raccontata su YT da RSymons RSEV.

Tesla Model 3: Come preservare l’auto elettrica inutilizzata per un lungo periodo

Lo YouTuber RSymons RSEV ha portato alla luce una interessante esperienza di un proprietario di Tesla Model 3 longe range rimasta in sosta per un lungo periodo.

Le auto elettriche non sono certo una novità degli ultimi anni considerato che esistono da decenni, ma alla maggioranza degli automobilisti, abitudinari dell’auto a combustione, potrebbero sfuggire delle considerazioni su come preservarla se ferma per lungo tempo.

Normalmente quando una vettura a motore a scoppio rimane parcheggiata per uno o due anni, occorre certamente una lavata, un tagliando e se necessario un cambio gomme.

Come possiamo notare si tratta per lo più di accortezze da mettere in pratica quando si decide di ripartire su strada.

Con le automobili elettriche il discorso cambia e non poco, poiché occorre giocare d’anticipo e la parola chiave è ‘preservare‘.

Un cliente Tesla statunitense ha acquistato una model 3 longe range nuova di pacca, con l’intento di spedirla in un secondo momento in Gran Bretagna.

Al momento dello stop l’auto segnava appena una cinquantina di chilometri.

Quando è stato necessario rimetterla in strada il risultato è stato davvero ottimo: il proprietario ha parcheggiato l’auto in un luogo semicoperto, proteggendola in parte dalle intemperie e ha collegato un mantenitore di carica impostando il livello massimo al 50%.

Una volta rimessa su strada la bellissima Model 3, grazie a questi accorgimenti non ha riportato nessun danno al pacco batterie e può ancora vantare tutta l’autonomia dichiarata dalla casa costruttrice.

Un altro particolare riguarda il software dell’auto fermo alla versione V10 che con un rapido aggiornamento alla nuova V11 ha introdotto tutte le novità rilasciate nel frattempo da Tesla.