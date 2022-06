Dopo il debutto delle ear (1), il nuovo prodotto in arrivo dall’azienda fondata da Carl Pei è il Nothing Phone (1). La presentazione dello smartphone è attesa il prossimo 12 luglio e l’azienda sta cercando di mantenere un certo riserbo.

Tuttavia, trattandosi di uno smartphone particolarmente atteso, le indiscrezioni a riguardo si stanno susseguendo piuttosto velocemente. In particolare, per aumentare l’interesse verso il progetto, la stessa azienda ha condiviso un dettaglio che stupirà molti appassionati di tecnologia.

Il Nothing Phone (1) sarà uno smartphone completamente trasparente. Questa soluzione permetterà di guardare le componenti interne del device. Inoltre, sembra che durante un evento riservato ad alcuni media selezionati, il brand abbia mostrato in anteprima il dispositivo.

Nothing Phone (1) si preannuncia come uno degli smartphone più attesi e innovativi degli ultimi anni per via delle sue soluzioni inedite

Basandoci sul racconto e sul video realizzato da Rafael Zeier, uno YouTuber presente all’evento, Nothing Phone (1) era all’interno di una teca di vetro. Tuttavia, era possibile ammirare il design finale dello smartphone e soprattutto la cover trasparente e una ulteriore particolarità.

Nella parte posteriore sono presenti tre LED che si illuminano ritmicamente, probabilmente come ulteriore sistema di notifica. Una striscia LED circonda la fotocamera, una è posizionata in verticale nella parte bassa e una in diagonale nella parte alta. Questa soluzione rende il device ancora più particolare proprio per l’inedita soluzione adottata.

Al momento non è stato comunicato se sia possibile modificare il colore dei LED o personalizzare la sequenza di illuminazione. In ogni caso, siamo certi che queste non sono le uniche sorprese che Phone (1) nasconde. Non resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire nuovi dettagli sul device.