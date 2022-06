Jackery è un’azienda che produce centrali elettriche portatili dal 2012 in pieno rispetto dell’ambiente fornendo anche i pannelli solari per ricaricare le stesse in modo sostenibile e rinnovabile.

Finalmente dal 2022 tutti i prodotti Jackery sono disponibili in Europa (precisamente dal 16 marzo 2022) e dopo svariati test che abbiamo effettuato su questa centrale elettrica possiamo assolutamente dire che sia una delle migliori presenti in commercio. Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio il nostro Jackery Explorer 1000 Portable Power Station.

Contenuto della confezione

Nella confezione troviamo l’alimentatore da 240V 2.5A in grado di erogare in output una potenza massima di 24V e 7.5A per un totale di 180W il quale permette di effettuare una ricarica completa in circa sette ore e mezza. Presente anche il connettore per ricaricare Jackery Explorer 1000 con la presa accendisigari della propria automobile. Il tutto può essere riposto nel comodo astuccio che viene fornito insieme al cavetto per collegare in contemporanea 2 pannelli solari. La stessa società per il test ci ha fornito 2 pannelli solari da 100W e la borsa termica che consente di riporre la centrale in modo semplice e veloce.

Design e Materiali

La centrale elettrica è davvero ben costruita e i materiali garantiscono un’ottima protezione dei componenti elettrici presenti nella stessa anche durante l’utilizzo sotto fonti di calore elevate. Noi l’abbiamo testata durante questi giorni dove le temperature superano abbondantemente i 35° e non abbiamo avuto alcun tipo di problema. Per ridurre comunque la temperatura abbiamo successivamente posizionato il pannello solare sopra la centrale in modo da tenerla più al fresco. Molto comoda la maniglia posta nella parte superiore che consente di trasportare la stessa senza alcun problema. Nella parte frontale alta troviamo la sezione “input” dove è possibile collegare i relativi pannelli solari) oppure l’alimentatore di rete con una potenza massima di 180W.

Nella parte frontale bassa è presente l’alloggiamento per la presa accendisigari da 12V, 2 prese USB C e 2 prese USB 3.0 con Quick charge che consentono di ricaricare velocemente qualsiasi dispositivo compatibile. Sempre nella parte frontale troviamo 2 prese da 230V che erogano una potenza massima di 1000W. Le due prese sono ad onda pura quindi grazie all’Inverter contenuto nella nostra centrale elettrica permettono di avere la massima stabilità con qualsiasi elettrodomestico. Sui fianchi troviamo le prese di raffreddamento dei componenti. A sinistra presente anche una luce LED a bassa intensità che consente di illuminare per diverse ore l’area in cui ci troviamo.

Recensione

Jackery 1000 è chiamato in questo modo perché è in grado di fornire 1 kilowattora e l’inverter all’interno è a onda sinusoidale pura con una potenza nominale di 1 kilowatt e un picco di 2 kilowatt. La batteria è una batteria al litio NCM, quindi ossido di cobalto manganese e ossido di nichel che è in grado di garantire cicli di scarica/carica completa fino a 500 volte dopo di che ci e sarà una perdita graduale di autonomia. Ci siamo concentrati a collegare più apparecchiature alla centrale elettrica e non abbiamo avuto problemi fino ai 1600W. La ricarica dei pannelli solari avviene tramite un regolatore mppt di tensione posto all’interno (il migliore in circolazione). Nell’Explorer 1000 sono disponibili vari sistemi di sicurezza contro corto circuito, sovraccarico, ecc.

Il comodo display presente nella parte frontale ci mostra informazioni sullo percentuale di ricarica della batteria e la potenza di input e quella di output. Da test effettuati le potenze vengono misurate in modo impeccabile. Peccato la mancanza di connettività, infatti, non troviamo ne Wifi ne Bluetooth con i quali controllare lo stato di ricarica o di scarica della nostra centrale elettrica.

Pannelli solari

I pannelli solari sono molto belli e comodi da trasportare visto che hanno una comoda maniglia. Sono dotati anche di una porta USB e una Porta Type C che consente di caricare qualsiasi dispositivo compatibile senza passare dalla base elettrica. Peccato che se si vuole avere una potenza di ricarica di 200W bisogna collegare gli stessi in serie utilizzando l’apposito cavetto in dotazione. I pannelli solari sono dotati anche di un supporto per posizionarli con inclinazione a 45° in modo da aumentare sensibilmente la produzione degli stessi.

Prezzo, acquisto e opinioni

Jackery Explorer 1000 Portable Power Station può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale al prezzo di circa 1000 € oppure su Amazon. A nostro avviso il prodotto è molto utile soprattutto per chi ama stare all’aria aperta ma ha bisogno di energia per lavorare. Jackery Explorer 1000 può essere utilizzato anche come batteria di backup nel caso di interruzioni di energia elettrica nella propria abitazione o solamente per avere corrente elettrica durante i nostri viaggi in automobile. Davvero un prodotto versatile che vale il prezzo di acquisto.

