In casa Apple non ci si limita alla messa a punto dei nuovi iPhone. Secondo Ross Young, l’azienda è già a lavoro su alcuni dispositivi previsti per il 2024. In particolar modo, l’analista ritiene che tra soli due anni saranno pronti al debutto un nuovo MacBook Air e un iPad Pro entrambi con display OLED.

Apple lancerà un MacBook Air e un iPad Pro con display OLED!

L’analista Ross Young ha più volte fornito informazioni dettagliate e affidabili sui dispositivi Apple e le mosse che sarebbero state compiute dall’azienda e ancora una volta offre dei particolari sui piani del colosso.

Da tempo si parla della volontà di Apple di dotare i suoi dispositivi di display OLED e, secondo Young, il passaggio avverrà nel 2024 con il lancio di un MacBook Air e un iPad Pro rinnovati. La mossa rappresenta un primo passo verso la versa e propria rivoluzione, che sarà effettuata nei prossimi anni con l’introduzione di pannelli MicroLED.

Tra soli due anni, dunque, avremo probabilmente la possibilità di assistere all’arrivo di un MacBook Air con display OLED da 13 pollici e di iPad Pro con display OLED da 11 pollici. Accanto ai dispositivi vi sarà anche un iPad Pro con display da 12,9 pollici per il quale non è previsto alcun aggiornamento del pannello.

Maggiori informazioni emergeranno sicuramente in futuro ma è ancora troppo presto per conoscere quelle che saranno le reali novità introdotte dal colosso di Cupertino. Nell’attesa avremo comunque modo di scoprire quali aggiornamenti arriveranno effettivamente sui prossimi iPhone 14 previsti per il mese di settembre.