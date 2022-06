TikTok è molto diverso da tutti gli altri social. Naturalmente, la sua caratteristica distintiva è che mostra brevi filmati. A differenza di altre piattaforme di social media, tuttavia, si concentra sulla scoperta di nuovi contenuti piuttosto che su ciò che i tuoi amici hanno condiviso o pubblicato. Mark Zuckerberg e altri dirigenti di Meta hanno rilasciato dichiarazioni indicando che sconfiggere TikTok è il loro obiettivo principale. A partire da ora, conosciamo alcune informazioni su come l’app di Facebook verrà modificata per competere con TikTok.

Come detto in precedenza, l’app di Facebook subirà un grosso cambiamento, almeno nel feed, che darà risalto ai suggerimenti. Di conseguenza, Facebook diventerà un motore di scoperta. Quindi, indipendentemente da chi segui, a quali organizzazioni appartieni o cosa pubblicano i tuoi amici. Presto potrai vedere cosa i creator e le pagine pubblicano e promuovono.

Facebook aggiornerà presto la sua piattaforma

Al momento non ci sono informazioni su quando gli adeguamenti entreranno in vigore. Tuttavia, dato che alcuni piccoli aggiustamenti sono già in fase di test su Instagram, ci sono tutte le ragioni per ritenere che l’app di Facebook verrà aggiornata a breve.

Ad ogni modo, Alison ha detto a The Verge che ci saranno limiti più forti per i contenuti consigliati nell’app di Facebook. È interessante notare che Facebook sta ottimizzando il suo algoritmo per ridurre le “esperienze negative”.

“‘Ridurre le esperienze spiacevoli’ è stata eliminata come priorità a breve termine del prodotto poiché è più accuratamente correlata alla cultura del prodotto che stiamo tentando di stabilire attraverso la nostra strategia di essere ‘affidabili’, ‘incentrati sulle persone’ e ‘unificati'”, ha scritto Alison. “Il nostro obiettivo è farlo in modo completo su tutti i nostri beni come parte permanente della nostra cultura, piuttosto che come priorità a breve termine”.