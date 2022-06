Il gioco di carte collezionabili Pokemon esiste da due decenni, ed è ancora molto popolare. Le persone lo giocano ancora come un gioco, ma ci sono collezionisti che pur di acquistare determinate carte rare spendono cifre a dir poco esagerate.

Ci sono persone che hanno guadagnato centinaia di migliaia di euro vendendo e scambiando carte Pokemon. Alcune persone sono diventate milionari.

Se hai rovistato nel tuo armadio e hai trovato una carta Pokemon rara, probabilmente stai cercando di scoprire se ti renderà ricco. Anche se la risposta a questa domanda è probabilmente “no”, non c’è nulla di male nel controllare.

Ci sono due fattori principali che fanno aumentare di valore le carte Pokemon: rarità e condizione. Se la tua carta è rara e senza segni di usura, probabilmente vale molti soldi.

Trattandosi di un mercato, questi prezzi sono sempre stime, basate su vendite all’asta storiche e altri fattori, quindi i valori qui elencati non sono stazionari. Tuttavia, dovrebbero darti una buona idea di quanto valgono le tue carte Pokemon. Se hai letteralmente una qualsiasi delle carte in questo elenco e sono in ottime condizioni, ecco quanto possono valere.

Le carte Pokemon più costose

Diamo un’occhiata ad alcune delle carte Pokemon più preziose in circolazione:

Holo Venusaur 1a edizione

1999 Pokemon Base Set Shadowless 1a edizione Holo Venusaur ;

; Valore della carta Pokemon: 30.000 euro;

Questa carta è solo una delle sole 139 carte della prima edizione, il che significa che non la vedrai spesso all’asta.

Holo Blastoise 1a edizione: