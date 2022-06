La nuova visualizzazione del feed a schermo intero di Instagram viene distribuita a un numero limitato di utenti per testare l’interesse per tale funzionalità. Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha riconosciuto che la nuova interfaccia “semplificherà la scoperta di informazioni e la connessione con gli amici”. Non è chiaro come ciò verrà realizzato con la nuova interfaccia utente, poiché tutti i pulsanti rivolti in avanti sembrano rimanere gli stessi come sono ora.

Il nuovo layout è stato visto per la prima volta all’inizio di maggio, quando un portavoce di Meta ha dichiarato che mirava a “portare i video più in primo piano e al centro” rispetto al layout precedente di Instagram. Poiché le migliori fotocamere per smartphone ora danno la priorità alla qualità di foto e video e applicazioni video come TikTok hanno attirato milioni di utenti, Instagram ha cercato un modo per ritagliarsi un pezzo di questo nuovo regno sociale più animato.

Instagram si sta preparando all’aggiornamento

Poiché Instagram è nato come app per la condivisione di foto e successivamente ha aggiunto funzioni video, Meta dovrebbe ristrutturare il programma per gestire meglio entrambe le funzionalità. Ma, secondo Zuckerberg, Instagram non ha dimenticato le foto e sta “lavorando su metodi per migliorare il modo in cui vengono visualizzate anche in un feed a schermo intero”. Questa è una notizia meravigliosa perché la navigazione su Instagram su telefoni pieghevoli e altri dispositivi a grande schermo non è un’esperienza piacevole nella sua forma attuale.

Zuckerberg non ha specificato quali utenti vedranno la nuova interfaccia, ma ha affermato che “alcune persone inizieranno a vedere presto questo test”. Se accedi a Instagram nei prossimi giorni e noti che le cose sembrano drammaticamente diverse, Meta sta esortando gli utenti a fornire feedback sulla nuova interfaccia in qualsiasi forma.