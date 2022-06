Durante il webcast dedicato alla celebrazione del 25° anniversario di Final Fantasy VII giovedì sera, Square Enix ha svelato formalmente il prossimo capitolo del remake di Final Fantasy VII. Final Fantasy VII Rebirth sarà rilasciato come esclusiva PlayStation 5 “il prossimo inverno”.

Il Remake si è concluso con un enorme ‘cliffhanger’ che ha creato molte più storie a venire, e ora abbiamo un assaggio di come potrebbe essere il prossimo gioco. Square Enix ha presentato parte del paesaggio al di fuori di Midgar in una breve clip, insieme a scatti criptici di Cloud Strife che cammina al fianco di Sephiroth e un Cloud ferito vicino al protagonista di Crisis Core Zack Fair.

Final Fantasy VII Remake arriverà nel 2023

“Final Fantasy VII Rebirth è stato creato in modo che le persone possano goderselo indipendentemente dal fatto che conoscano il gioco originale o meno”, ha affermato il direttore creativo Tetsuya Nomura in una dichiarazione su Twitter. “In effetti, i nuovi giocatori potrebbero apprezzare l’inizio della loro avventura in Final Fantasy VII con Final Fantasy VII Rebirth.” In questo gioco, Cloud e i suoi amici intraprendono un nuovo viaggio e credo che le scene che incontreranno dopo aver lasciato Midgar offriranno ai giocatori un’esperienza fresca e nuova”.

Square Enix ha anche rivelato che Rebirth è il secondo gioco di una trilogia pianificata: in precedenza non era noto quanti giochi comporranno la storia del remake. “Alcuni sviluppi sul terzo titolo sono già iniziati”, ha osservato Nomura. “Io, per esempio, ho iniziato lo sviluppo e sto lavorando per il completamento della serie”.

Final Fantasy VII Remake è stato rilasciato su PS4 nell’aprile 2020 e, nonostante le grandi aspettative, il gioco è stato abbastanza carino. Il Remake è stato rilasciato per PC a dicembre tramite Epic Games Store e Square Enix ha annunciato giovedì che sarà disponibile su Steam domani, 17 giugno.

Square Enix ha anche presentato Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, un remake di Crisis Core: Final Fantasy VII. Questo inverno, il gioco sarà rilasciato per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e Steam.