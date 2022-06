Il Motorola Razr 3 potrebbe essere rilasciato a breve e le voci suggeriscono che il pieghevole di punta sarà significativamente più economico del suo predecessore. La voce più recente proviene dal leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) in collaborazione con CompareDial. Il Motorola Razr 3 costerà 1.149 euro quando verrà rilasciato entro la fine dell’anno, secondo la perdita. Ovviamente, non è esattamente economico, ma è un grande risparmio rispetto al prezzo di 1.399 euro del Razr 5G.

L’annuncio di un prezzo più basso è ottimo per una delle versioni più attese di Motorola dell’anno. Il Razr 5G era un bel telefono, ma era costoso al momento del lancio e aveva specifiche scadenti, il che rendeva difficile la vendita. Il prossimo sequel, d’altra parte, dovrebbe essere alimentato dal nuovo processore di punta Snapdragon 8+ Gen 1, avere un design ridisegnato con display più grandi, 12 GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione e una fotocamera posteriore aggiuntiva.

Motorola Razr 3 potrebbe essere rilasciato presto

Naturalmente, dovrà competere con i più grandi telefoni pieghevoli di aziende come Samsung. Il Galaxy Z Flip 3 è già indietro di una generazione e mezza in termini di chipset, ma al lancio costava solo 999 euro, mettendo il Razr 3 in leggero svantaggio. Tuttavia, sulla base dei rapporti sul nuovo design Razr di Motorola, la società potrebbe tentare di condividere fette di mercato con il prossimo pieghevole di Samsung.

Tuttavia, il Razr 3 potrebbe rimanere indietro in termini di stile. Mentre il Galaxy Z Flip 4 dovrebbe essere rilasciato in una varietà di tonalità alla moda, CompareDial riporta che Motorola potrebbe rilasciare il Razr 3 solo in un colore: Quartz Black. Più colori dovrebbero essere rilasciati in un secondo momento, quindi potrebbe essere prudente posticipare l’acquisto del telefono.