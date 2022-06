Il primo SUV di Smart è già sold out ancor prima di raggiungere le concessionarie: poco dopo l’apertura delle prenotazioni esclusive Smart Launch Edition #1, il numero di ordini ha già superato le unità disponibili per il mercato italiano.

La Serie Limitata che ha portato la rivoluzione smart è stata lanciata con sole 1.000 unità vendute, di cui 150 destinate all’Italia.

L’edizione limitata del primo SUV smart è terminata in un mese: le vendite di New Smart #1 apriranno ufficialmente solo da settembre, e quelle prenotate in queste settimane saranno le prime auto da consegnare nel nostro paese.

Quando arriverà il SUV acquistato in pre-order

Il primo SUV smart arriverà sulle strade italiane da gennaio 2023, e sembra aver catturato il cuore di molti clienti: 6 richieste su 10 provengono da automobilisti che hanno già apprezzato e conosciuto la piccola Smart.

Un successo basato sull’ottima reputazione del marchio tedesco, che conferma la fiducia dei clienti.

“Gli slot di prenotazione dell’edizione di lancio sono andati esauriti entro una settimana“. dichiara Lucio Tropea CEO di Smart Italia Srl.

“Smart è un marchio che si è guadagnato una reputazione positiva negli ultimi 24 anni”, ha affermato l’amministratore delegato dell’Italian Brand Team. Le 173 prenotazioni sono già arrivate alla Smart #1 Launch Edition, presentata in anteprima mondiale meno di tre mesi fa. Questa fiducia è sintomo di una solida reputazione, costruita nel tempo: “173 piloti che hanno solo visto l’auto attraverso media e hanno scelto sulla base di ciò che gli è stato detto.” spiega Tropea.

Ma la Smart #1, il primo SUV della casa, è il modello che caratterizza il nuovo DNA intelligente: è un’auto matura con un bel design ed è secondo Jordan Wagner, Chief Design Officer di Mercedes-Benz AG “una bellezza che appassiona anche per le qualità interne” e ha il potenziale per fare di Smart un marchio leader nel design.