L’ultima perdita di Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro ci fornisce un’idea migliore di quali colori e dimensioni saranno disponibili i futuri smartwatch di Samsung al momento del lancio. All’inizio di questo mese abbiamo parlato dei piani di Samsung per la loro seconda generazione di smartwatch con tecnologia Wear OS 3. Secondo i nostri risultati, Samsung sembra abbandonare il marchio “Classic” del modello Galaxy Watch 4 di fascia alta dello scorso anno a favore del rilascio di un “Galaxy Watch 5 Pro” senza ghiera girevole.

Le informazioni più recenti provengono dal noto leaker Evan Blass, che ha rilasciato un’immagine di una varietà di elenchi collegati alla serie Galaxy Watch 5. Questi elenchi includono sia i nomi di vendita al dettaglio di ciascun orologio, “Galaxy Watch5” e “Galaxy Watch 5 Pro”, sia i nomi in codice Samsung interni, rispettivamente “Heart” e “Project X”.

Galaxy Watch 5, Samsung si prepara al rilascio

Il Galaxy Watch 5 è disponibile in due taglie, come previsto, mentre la versione Pro sembra offrire una sola taglia. Ancora più importante, gli elenchi includono le tonalità in cui ogni modello Galaxy Watch 5 dovrebbe essere disponibile.

Il Galaxy Watch 5 Pro sarà disponibile in due opzioni di colore: “Black Titanium” e “Gray Titanium”. Ciò conferma i precedenti rapporti secondo cui l’orologio di fascia alta sarebbe stato realizzato con materiali di prima qualità come vetro zaffiro e titanio.

Nel frattempo, le due dimensioni di base di Galaxy Watch 5 saranno disponibili in tavolozze di colori leggermente diverse. Entrambe le taglie saranno disponibili nei colori neutri chiari e scuri “Silver” e “Graphite”. Il Galaxy Watch 5 nella sua versione più grande sarà disponibile in un’esclusiva colorazione “Sapphire”, mentre quella più piccola sarà disponibile in “Pink Gold”.