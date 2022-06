Gli acquirenti di smartphone sono sempre alla ricerca della combinazione ottimale di funzionalità e prezzo. Nel 2020, Samsung ha avuto successo con il Galaxy S20 FE, che offriva un assaggio della serie S20 a un prezzo inferiore. Era il telefono ideale per coloro che cercavano un telefono Android ‘economico’. Il successivo Galaxy S21 FE ha fatto fatica ad arrivare, il che è stato esacerbato dal fatto che è stato annunciato poche settimane prima della serie Galaxy S22. Secondo un nuovo rapporto, il Galaxy S22 FE potrebbe non essere rilasciato affatto.

Secondo varie fonti, Samsung potrebbe eventualmente interrompere la produzione del Galaxy S22 FE e potrebbe non rilasciare altri modelli Fan Edition delle sue ammiraglie in futuro. Questa teoria sembra essere supportata dal fatto che nessun riferimento sostanziale al device è apparso online: l’anno scorso avevamo già visto alcune prove che indicavano il lavoro sull’S21 FE.

Samsung Fan Edition potrebbe non ricevere nuovi modelli

Sebbene sia certamente plausibile che Samsung stia interrompendo il telefono, vista la delusione dell’S21 FE, non possiamo fare a meno di fare confronti con una situazione simile con lo stesso smartphone l’anno scorso. Sebbene non abbiamo ancora alcuna certezza che questo significhi qualcosa, al momento non si sa nulla sul prossimo device della serie FE.

La scarsa tempistica e il costo poco attraente (il Galaxy S22, rilasciato solo un mese dopo, costava solo 100 euro in più) quasi sicuramente hanno portato alla scomparsa dell’S21 FE. Sebbene ci si aspetterebbe che Samsung eviti problemi simili la prossima volta, riteniamo che anche “arrendersi” sia un’opzione praticabile. Al momento, dunque, i fan della serie FE rimarranno col fiato sospeso finché la società non rilasci ulteriori informazioni.