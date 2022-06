Google ha passato l’ultimo anno a fingere di non aver abbandonato i widget Android. È evidente che gli strumenti della schermata iniziale sono più grandi che mai, sia che si tratti di alcune fantasiose riprogettazioni per l’orologio analogico di base o di funzionalità completamente nuove per tenere traccia di tutto, dai ristoranti nelle vicinanze allo stato attuale della batteria. Google continua a mostrare alcune fantastiche alternative di widget che vale la pena provare mentre svela discretamente un nuovo metodo per interagire con Maps.

Questa non è la prima volta che la società ha rilasciato dettagli su un nuovo widget insieme ad alcuni altri in un post sul blog. Mentre vale la pena provare molte delle funzionalità incluse da Google Maps, in particolare il widget Keep, il widget del traffico locale è nuovo di zecca. A differenza delle scorciatoie della schermata iniziale di Maps precedenti, che erano principalmente incentrate su metodi rapidi per caricare le tue destinazioni preferite, questa è una mappa che viene continuamente aggiornata per evidenziare le condizioni del traffico locale nel tuo quartiere.

Maps introduce un nuovo widget Android

Ti consente persino di ingrandire e rimpicciolire con la semplice pressione di un pulsante. È straordinario che Google abbia aspettato così tanto per aggiungere mappe in tempo reale alla schermata iniziale: la possibilità di osservare le condizioni stradali attuali prima di guidare sembra evidente. Dato quanto sono enormi gli schermi dei telefoni moderni, sembra essere una scelta naturale per Android.

Google ha affermato che sarà disponibile sui telefoni nelle prossime settimane, quindi gli utenti non ne beneficeranno fino all’inizio del prossimo mese. Tutti gli altri, tenete d’occhio quel selettore di widget perché non si sa mai quando un aggiornamento lato server tornerà utile.