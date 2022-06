Il colosso sudcoreano Samsung crede ancora negli smartphone di fascia entry-level. Nel corso delle prossime settimane, infatti, l’azienda presenterà il nuovo budget phone Samsung Galaxy A04 Core, del quale sono da poco emersi alcuni dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche e soprattutto riguardanti il suo possibile design.

Samsung Galaxy A04 Core: emergono nuove informazioni sul prossimo entry-level

Samsung Galaxy A04 Core sarà uno dei prossimi smartphone di fascia bassa che presenterà a breve l’azienda. Come già accennato, in queste ore sono emersi alcuni dettagli riguardanti il design e le specifiche tecniche. In primis, sono state pubblicate in rete alcune immagini renders.

Secondo queste ultime, l’azienda ha deciso di adottare un look piuttosto sobrio e se vogliamo anche un po’ anacronistico. La parte frontale dello smartphone è infatti occupata da un Infinity-V Display con delle cornici attorno decisamente pronunciate. La backcover posteriore, invece, sembra che sarà disponibile in diverse colorazioni. Tra queste, ci saranno il nero, il verde e il rosa. Sulla parte posteriore in alto a sinistra, in particolare, sembra che sarà poi collocato un singolo sensore fotografico (a differenza del precedente modello che ne aveva ben tre).

Quello che sappiamo con più certezza è poi il processore. A bordo del nuovo Samsung Galaxy A04 Core batterà infatti il soc Exynos 850, un soc con processo produttivo a 8 nm, e una GPU Mali-G52 MP1. Al momento non ci sono maggiori dettagli. Tuttavia, immaginiamo che a bordo sarà installato il software più leggero Android Go, dato che l’azienda lo ha adottato sui precedenti modelli di questa serie.