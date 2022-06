Sei fortunato se hai evitato di passare da Android a iOS perché non eri in grado di utilizzare WhatsApp una volta effettuato il passaggio. Mark Zuckerberg ha annunciato sul suo account Facebook ufficiale che gli utenti Android possono ora trasferire le loro chat, fotografie, video e messaggi vocali su un iPhone. La funzione era precedentemente disponibile solo per gli utenti iOS.

Abbiamo visto Google e Samsung lavorare con WhatsApp per semplificare il trasferimento delle chat e di altri contenuti da un iPhone a uno dei migliori telefoni Android l’anno prima.Sembrerebbe che non saresti in grado di trasferire semplicemente i tuoi messaggi WhatsApp utilizzando l’app, il che è davvero sfortunato. Dovrai invece fare affidamento sulla nuovissima app Move to iOS di Apple, che è stata resa disponibile sul Google Play Store alla fine dell’anno scorso.

WhatsApp, ora puoi trasferire chat da Android a iOS

Tuttavia, la sezione delle domande frequenti del sito Web di supporto di WhatsApp afferma che la versione iOS sull’iPhone su cui stai trasferendo i tuoi dati deve essere almeno 15.5. Tenendo conto del track record di Apple nel supportare anche il suo hardware più vecchio con versioni software più recenti, ciò non dovrebbe rappresentare una sfida eccessiva per l’azienda. Tuttavia, è qualcosa da tenere a mente nel caso in cui dovessi riscontrare difficoltà durante le fasi del processo di trasferimento.

Nonostante la popolarità sempre crescente di WhatsApp, non è mai stato possibile spostare la cronologia delle chat di WhatsApp su un nuovo dispositivo, il che è stato una delle principali fonti di frustrazione per gli utenti. La società afferma che ciò è dovuto al fatto che ha cercato di scoprire un mezzo per inviare le informazioni sull’account mantenendo intatta la crittografia end-to-end. Che tu stia utilizzando iOS o Android, il fatto che questa funzione sia ancora disponibile rende WhatsApp uno dei migliori contendenti per il titolo di migliore app di messaggistica.