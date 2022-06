Stellantis sarà presente durante la seconda edizione del MIMO (Milano Monza Motor Show), che si terrà dal 16 al 19 giugno. Il gruppo vuole dimostrare la propria vicinanza ai clienti e soprattutto far toccare con mano le nuove vetture dei propri marchi più importanti.

Il pubblico del MIMO infatti, potrà scoprire da vicino i modelli più rappresentativi di Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot. Ma non è tutto, infatti, l’evento sarà lo scenario perfetto per tracciare la rotta da seguire per il prossimo futuro del settore automotive.

Il Gruppo Stellantis, sin dalla sua nascita, ha dovuto affrontare sfide molto particolari come la pandemia e la corsa all’elettrificazione. Questo contesto ha spinto FCA e PSA a lavorare ancora più duramente per riuscire a portare a termine il progetto condiviso.

L’elettrificazione è un tema importantissimo nel mondo automotive e Stellantis mostrerà la propria gamma 100% elettrica e ibrida al MIMO 2022

Come dichiarato da Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia: “La diversità e la contaminazione tra culture sono diventate la nostra forza e il terreno più fertile dove coltivare i nostri valori di centralità del cliente, innovazione, sostenibilità”.

Il dirigente ha proseguito dicendo: “Non mancano, ovviamente, i prodotti eccezionali che il pubblico potrà ammirare in questo meraviglioso scenario. Siamo orgogliosi ed entusiasti di partecipare al MIMO da protagonisti di una transizione ecologica democratica: la nostra gamma elettrificata continua ad ampliarsi per soddisfare necessità sempre più evolute ed eterogenee”.

L’elettrificazione, infatti, non spaventa Stellantisi che si presenta al MIMO con una gamma estremamente varia che potrà incontrare tutte le esigenze dei consumatori. I più importanti e rappresentativi sono certamente Alfa Romeo Tonale, Peugeot 308, Nuova Citroën C5 X, DS 4 e Opel Astra.

Tuttavia ulteriori vetture sono in arrivo come Jeep Grand Cherokee 4xe ma soprattutto tutti i nuovi veicoli appartenenti alla gamma FIAT. Inoltre, nei prossimi mesi e negli anni a venire, arriveranno anche nuove motorizzazioni alternative che includeranno vetture totalmente elettriche e modelli Plug-In Hybrid.

Gli appassionati di motori potranno visitare il MIMO Center in Piazza del Duomo a Milano a partire dalle ore 10.00 del 16 giugno, data dell’inaugurazione ufficiale. A partire dalle ore 19.00, prenderà il via la spettacolare “Premiere Parade”. In totale parteciperanno oltre 40 brand tra case automobilistiche e motociclistiche.