Instagram ha lavorato duramente per migliorare l’app per incoraggiare gli adolescenti a navigare in sicurezza. L’azienda ha già rilasciato alcune funzionalità, come il controllo genitori e “Fai una pausa”, e ora sta espandendo tali funzionalità rendendole disponibili a più persone.

Martedì, l’azienda ha dichiarato che i nuovi controlli parentali stanno ottenendo nuove funzionalità, inclusa la possibilità per i genitori di presentare richieste di supervisione ai propri figli. In precedenza, questo strumento consentiva solo agli adolescenti di inviare richieste ai propri genitori. Una volta impostato, i genitori potranno limitare la navigazione su Instagram dei propri figli e visualizzare i dati su un account o un post segnalato.

Instagram sta facendo passi avanti

Instagram sta ora implementando una funzione per gli adolescenti che li allontanerà da argomenti specifici se trascorrono troppo tempo su Esplora. Il software proporrà contenuti a cui il bambino potrebbe voler passare e i contenuti suggeriti escluderanno i post che gli adolescenti potrebbero trovare dannosi per la loro immagine corporea.

Secondo Instagram, gli studi, compreso il suo, hanno indicato che i vantaggi dei nudge hanno migliorato le esperienze di navigazione degli utenti e motivato un adolescente su cinque a cambiare argomento.

Instagram sta anche collaborando con i creatori negli Stati Uniti per incoraggiare i giovani e creare un’immagine positiva di sé. Infine, Meta ha rilasciato un nuovo aggiornamento ai suoi migliori visori VR che include funzionalità di controllo genitori e supervisione, oltre alla possibilità di invitare amici nelle loro case virtuali su Horizon Worlds.