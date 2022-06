Xiaomi ha rilasciato la serie Xiaomi Band 7 in Cina il mese scorso. Questa smart band sarà disponibile a livello globale nel prossimo futuro. Lo ha confermato oggi il leakster SnoopyTech, che ha anticipato una fascia di prezzo anche per la Xiaomi Band 7 in Europa. Secondo lui, la Xiaomi Band 7 costerebbe tra i 50 e i 60 euro. Dato che la Xiaomi Mi Band 6 è stata rilasciata l’anno scorso per 45,99 euro, l’attuale leak indica un aumento dei prezzi.

Gli utenti potrebbero dover affrontare ulteriori problemi di prezzo se Xiaomi Band 7 costa 60 euro, che è lo stesso di Huawei Band 7. La Xiaomi Band 7 costa 239 yuan ($ 36) in Cina, mentre la versione NFC costa 279 yuan ($ 41). Xiaomi Band 7 ha uno schermo AMOLED da 1,62 pollici con un’area di visualizzazione più grande del 25% e un peso iniziale di 13,5 g.

Xiaomi Band 7 potrebbe arrivare molto presto

Questo wearable supporta inoltre un display sempre attivo, aggiunge oltre 100 quadranti e riprogetta completamente l’interfaccia utente. È dotato del super wallpaper dinamico ‘Mars’ e ha una durata della batteria di 14 giorni.

Il Band 7 è dotato di un cinturino antibatterico in TPU a sei colori, nuovi colori mimetici all’avanguardia e un accattivante cinturino al neon. In termini di software, Xiaomi Band 7 consente il monitoraggio continuo della saturazione di ossigeno nel sangue per tutto il giorno, 120 modalità sportive recentemente migliorate che soddisfano il desiderio di aerobica e quattro analisi chiave dei dati sportivi professionali.

Il dispositivo indossabile avrà un display touch AMOLED da 1.62′, supporterà NFC, Bluetooth 5.2 ed includerà un sensore di movimento a sei assi, un sensore per la frequenza cardiaca ottica ed un sensore di ossigeno nel sangue. Gli utenti potranno affidarsi a 120 modalità di fitness, comprese le modalità di allenamento professionale come jogging indoor e outdoor, ciclismo, salto con la corda e così via.